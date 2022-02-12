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Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya geldi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 14:38
Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu 

MHP lideri Bahçeli, geçen hafta sonu Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantının ardından bugün il başkanları ile bir araya geldi. Bahçeli, İl Başkanları Toplantısı öncesi Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta girişte Bahçeli'yi partisinin Kızılcahamam teşkilatı üyeleri ile esnaf karşıladı. Anıtta önce dua edildi ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Bahçeli, anıta kırmızı karanfil bıraktıktan sonra Gökbörü Otağı'na geçerek partililerle sohbet etti. Bahçeli, daha sonra otelde İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı, basına kapalı devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliKızılcahamam
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