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Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi.

Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi.

05 Mayıs 2019 Pazar 15:15
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Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız

İSTANBUL


MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde pek çok kuşku ve karanlık nokta olduğunu, sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddiaların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulduğuna işaret etti. Bahçeli, "Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur. YSK'nın birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız. Elbette YSK'nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım" dedi.



'CHP TARİHİ HATADAN DÖNMELİDİR'

Bahçeli, CHP'nin İstanbul seçimlerinin itiraz süreciyle ilgili eleştirilerine de değinerek, "CHP'li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay'da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK’yı baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP’nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hâkimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP'li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir" diye konuştu.



'İSRAİL SALDIRGANLIĞINI KINIYORUM'

Bahçeli, Türk-İslam dünyasının Ramazan ayını tebrik ederken, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına da değinerek, "İsrail ordusunun Gazze’de dünden itibaren başlattığı saldırılar masum insanların hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Üstelik İsrail terörü, Anadolu Ajansı’nın Gazze'deki binasını da hedef almıştır. İsrail saldırganlığını kınıyorum. Hayatlarını kaybeden mazlum Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anadolu Ajansı’nın çalışanlarına da geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" dedi.

ANKARA (DHA) 

DHA

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İstanbulBahçeliönce VatanSeçimYenilenme
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