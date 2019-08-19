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Bahçeli'den Soylu'ya tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmeler dolayısıyla tebrik etti.

Bahçeli'den Soylu'ya tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmeler dolayısıyla tebrik etti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:32
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Bahçeli'den Soylu'ya tebrik telefonu

ANKARA - MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli, 3 büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler için Soylu'yu tebrik etti. Operasyonların önemine dikkat çeken Bahçeli, belediyelerle ilgili alınan tedbirin yerinde olduğunu söyledi. Bahçeli, terörle mücadele kapsamında hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirterek, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeliİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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