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Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir

24 Aralık 2021 Cuma 14:40
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Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir

KİLİS - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, döviz kurundaki değişim ile ilgili, "Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Kilis'e geldi. Partisinin yoğun bir örgütlenme sürecinde olduğunu belirten Babacan, birçok kişinin partilerinde ilk kez siyasete girdiğini ifade etti. Babacan, döviz kurunda yaşanan gelişmelerin ekonomiye zarar verdiğini belirterek, "Eylül ayından bu yana finansal piyasalarda çok büyük çalkantılar var. Eylül ayından bu yana Merkez Bankası'nın attığı adımlar, özellikle hükümetin talimatıyla kurumların aldığı kararlar, gerçekten ülkemizi bir uçtan öbür uca sürekli savuruyor. Öngörmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz, vatandaşların hesap yapmasının çok çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Bu kadar büyük belirsizliklerin olduğu bir ülkede genelde ticaret yavaşlar, yatırımlar durur, şu anda da maalesef öyle bir ortamdayız. Eylül'den bu yana 'rekabetçi kuru yani yüksek kuru savunan bir modele geçtik' diye iddia ederken, bu hafta boyunca da 'bak ne güzel kuru düşürdük' diye seviniyorlar. Vatandaşlarımıza bunun güzel bir şey olduğunu anlatıyorlar. Gerçekten bu kadar büyük zikzak, bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali BabacanDEVA PartisiEkonomi
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