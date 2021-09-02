Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1480.08
ALTIN
481.49
DOLAR
8.2869
STERLİN
11.4688
EURO
9.8416
Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı
Kayseri Belediyesi 104 Konut...
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Denizli Belediyesi 40 adet taşınmazı kiraya veriyor
Denizli Belediyesi 40 adet...
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi...
BATEM, turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor
BATEM, turunçgil ve avokado...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AYM, HDP'nin ek süre talebini kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), kapatılma istemiyle dava açılan HDP'nin ek süre talebini kabul etti.

02 Eylül 2021 Perşembe 14:47
6 Okunma
AYM, HDP'nin ek süre talebini kabul etti

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianameyi 21 Haziran'da oy birliği ile kabul etti. İddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından 9 Temmuz'da savunma için HDP'ye iddianame gönderildi. 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde iletilen iddianame kapsamında HDP'ye savunma yapmak üzere 60 gün süre verildi. HDP ise AYM'ye başvurarak savunma için 4 ay ek süre talebinde bulundu. HDP'nin ek süre talebi bugün AYM Genel Kurulu'nda görüşülerek karara bağlandı. Yüksek Mahkeme, daha önceki kapatma davalarında olduğu gibi, HDP'nin de ek süre talebini kabul etti. Partinin ön savunmasını vermesi için 60 günlük, hakkında siyasi yasak istenenlerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük süre verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AYMHDPEk Süre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması
"Uçakların tamiri konusunda TUSAŞ ile çalışmamız var"
"Uçakların tamiri konusunda TUSAŞ ile çalışmamız var"
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız
Bakan Yanık: Bin 3 SYD Vakfı'na 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz
Bakan Yanık: Bin 3 SYD Vakfı'na 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de 
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN FLAŞ GÖÇMEN KARARI!
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN FLAŞ GÖÇMEN KARARI!
"Türk ekonomisi en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu"
"Türk ekonomisi en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu"
CHP'li Öztrak: Ülkenin en büyük beka sorunlarından biri düzensiz göç
CHP'li Öztrak: Ülkenin en büyük beka sorunlarından biri düzensiz göç
Destici: Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz
Destici: Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma