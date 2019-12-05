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Aylin Nazlıaka, partisine dönmesini değerlendirdi

CHP’den 3 yıl önce ihraç edilen eski milletvekili Aylin Nazlıaka, 3 yıl 10 ay sonra yeniden partisine dönmesini değerlendirdi. Nazlıaka, "Bu resmi bağın yeniden kurulmuş olması arzu ettiğim bir şeydi. Bunun tabandaki ve tavandaki yansımasını çok olumlu şekilde görüyorum" dedi.

Aylin Nazlıaka, partisine dönmesini değerlendirdi

CHP’den 3 yıl önce ihraç edilen eski milletvekili Aylin Nazlıaka, 3 yıl 10 ay sonra yeniden partisine dönmesini değerlendirdi. Nazlıaka, "Bu resmi bağın yeniden kurulmuş olması arzu ettiğim bir şeydi. Bunun tabandaki ve tavandaki yansımasını çok olumlu şekilde görüyorum" dedi.

05 Aralık 2019 Perşembe 12:45
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Aylin Nazlıaka, partisine dönmesini değerlendirdi

ANTALYA - 2016 yılında CHP'den ihraç edilen, bu yıl eylül ayında Parti Meclisi'nin aldığı kararla yeniden partisine dönen eski milletvekili Aylin Nazlıaka, Alanya'da katılacağı program öncesi CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'u makamında ziyaret etti. 5 Aralık'ın Türk kadını için önemli bir gün olduğunu belirten Nazlıaka, Atatürk'ün 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı sağladığını söyledi. Cumhuriyet ve kadının özdeşleştiğini belirten Nazlıaka, Kurtuluş Savaşı döneminde kadının çok ciddi emeği olduğunu aktardı. Osmanlı'da nüfus sayımında sayılmayan kadınların Cumhuriyet döneminde erkeklerle eşit birey olarak öne çıktığını kaydeden Nazlıaka, "Atatürk'ün fotoğraflarına baktığınızda yanında hep kadınlar var. Atatürk kadınları görünür kılarak eşitlikçi anlayışı yaygınlaştırmaya çalışmıştır. 1935 yılından bu yana meclise 597 kadın vekil girdi. Ortalama yüzde 5'lerde, 1935'ten bu yana temsil edilme anlamında yol kat edilmedi" dedi.

YENİDEN DÖNMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yeniden CHP'ye dönmesini de değerlendiren Aylin Nazlıaka, hiçbir zaman örgütten kopmadığını söyledi. Nazlıaka, "Cumhuriyet Halk Partili olmaktan bir dakika bile vazgeçmedim. Şu anda sadece resmi bir dönüş gerçekleşti. Bu süreçte partililerle ilişkimi hiç kesmedim. Bu resmi bağın yeniden kurulmuş olması, arzu ettiğim bir şeydi. Bunun tabandaki ve tavandaki yansımasını çok olumlu görüyorum. Bu partinin bir sade bir üyesi bile çok değerli. Sade üyeliğin değerini çok iyi bilenlerdenim. Çünkü 3 yıl 10 ay resmi ayrılığım gerçekleşti" diye konuştu.

KUMBUL: İKTİDAR KADIN ŞİDDETİ KONUSUNDA ÖNLEM ALMALI

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiği özel günü kutladıklarını aktararak, "Son yıllarda kadınlara ikinci sınıf insan muamelesi arttı. Her gün kadın şiddetleri haberleri okuyoruz. İktidarın bu konuda yeterli önlem almadığını görüyoruz. İktidarı bu konuda önlem almaya çağırıyoruz" dedi.

DHA

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Aylin NazlıakaCHPPartisine Dönmesini Değerlendirdi
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