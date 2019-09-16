Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103219
ALTIN
276.641
DOLAR
5.7157
STERLİN
7.1093
EURO
6.3090
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...
Grip ölüme neden olabilir
Grip ölüme neden olabilir
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli...
“KUM SAATİ” İLE YENİDEN ADINI DUYURAN DENGE “GÜZEL KADIN” DEDİ VE İLK KLİBİNİ YAYINLADI!
“KUM SAATİ” İLE YENİDEN ADINI...
Tekvando Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı zirvede bitirdi
Tekvando Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aylin Nazlıaka, CHP PM'de affedildi

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, 2016 yılında partiden ihraç edilen Ankara eski milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiye dönmesi talebi, kabul edildi.

Aylin Nazlıaka, CHP PM'de affedildi

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, 2016 yılında partiden ihraç edilen Ankara eski milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiye dönmesi talebi, kabul edildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:39
10 Okunma
Aylin Nazlıaka, CHP PM'de affedildi

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, 26'ncı dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın affedilmesine ilişkin talep ele alındı. 9 üyenin katılmadığı toplantıda; 26 üye onay, 22 üye ise ret oyu verdi. Nazlıaka'nın 3,5 yıl sonra yeniden CHP'ye dönüşü, oy birliğiyle kabul edildi.

Aylin Nazlıaka talebi, daha önce 2 kez PM gündemine gelmiş; ancak reddedilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca 2016'da, 'vekil odasındaki Atatürk resmini indirdiği' iddiasıyla ilgili Nazlıaka'nın partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar verilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aylin NazlıakaCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay, Azerbaycan'a gidecek
Oktay, Azerbaycan'a gidecek
Milli güvenliğimiz oy hesaplarına kurban verilmemeli
Milli güvenliğimiz oy hesaplarına kurban verilmemeli
Ahmet Davutoğlu AK Parti’den istifa etti
Ahmet Davutoğlu AK Parti’den istifa etti
Hiç kimseyi ekmeğinden etmedik
Hiç kimseyi ekmeğinden etmedik
Bahçeli'den HDP binası önündeki eylemle ilgili açıklama
Bahçeli'den HDP binası önündeki eylemle ilgili açıklama
Ciddi şekilde rahatsız edici
Ciddi şekilde rahatsız edici
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede
Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede
İMAMOĞLU'NDAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT
İMAMOĞLU'NDAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans