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Atatürk’ün kurtardığı İzmir, Kılıçdaroğlu tarafından teslim ediliyor

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Son günlerde basında da yer alan bu bölücü ortaklık listesi; İzmirliler açısından da dehşet vericidir. Tunç Soyer’in belediye meclis üyesi listelerinde tam 14 PKK militanı yer almaktadır. Fotoğraf açık, görüntü nettir. Mustafa Kemal’in düşman işgalinden kurtardığı İzmir; Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düşmana teslim edilmeye çalışılmaktadır" dedi.

Atatürk’ün kurtardığı İzmir, Kılıçdaroğlu tarafından teslim ediliyor

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Son günlerde basında da yer alan bu bölücü ortaklık listesi; İzmirliler açısından da dehşet vericidir. Tunç Soyer’in belediye meclis üyesi listelerinde tam 14 PKK militanı yer almaktadır. Fotoğraf açık, görüntü nettir. Mustafa Kemal’in düşman işgalinden kurtardığı İzmir; Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düşmana teslim edilmeye çalışılmaktadır" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:10
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Atatürk’ün kurtardığı İzmir, Kılıçdaroğlu tarafından teslim ediliyor

İZMİR - MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala basın toplantısı düzenledi. Millet İttifakı'nı ve uzun yıllar İzmir’i yöneten CHP’yi eleştiren Osmanağaoğlu, şunları söyledi:

​"CHP’li yöneticilerin İzmirliliği; politik bir duruşla özdeşleştirmesi ve bu durumu sürekli vurgulamaları boşuna değildir. Çünkü onlar İzmir’e hizmet sunmak ve oy almak yerine, başka siyasi hesapları kullanarak İzmirliyi çantada keklik saymayı tercih etmektedir. Bu şuur; gerilimleri kaşıyarak inat üzerinden İzmirlilerin oylarını avlamayı seçen, ama karşılığında halk için çalışmak yerine İzmirliye polemik ve siyasi gerilimden başka şey sunmayan bir yapıya sahiptir. Kurtuluş sonrası İzmir’in hemşehrisi ilan edilmekle ne kadar mutlu olduğunu dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 24 Eylül 1922 tarihli hitabında 'Ülkemizin Akdeniz'e karşı ışığı' diye tasvir ettiği bu güzel şehrin acılarını dindirmeyi asli vazifesi olarak nitelendirmiştir. İşte bu hassasiyet, alçak işgalcilerin yakıp küle çevirdiği İzmir’den çok kısa sürede çağdaş bir şehir vücuda getirmiştir. Bu hassasiyetten uzağa savrulan CHP’li idareciler; her şeyden önce, Hasan Tahsin’in emaneti İzmir’e ve İzmirlilerin kıymetli hemşehrisi Gazi Mustafa Kemal’e ihanet etmiş olacaklarını unutmuş gibidirler. Yeni CHP, genetiğiyle oynanmış GDO’lu CHP’dir. Bu CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı çok daha ağır bir ihanet oyununun içindedir."

'SOYER'İN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİNDE 14 PKK'LI VAR'

Osmanağaoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Biz Kürdistan’da kazanacağız. Batıda da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz' diyerek yol haritalarını çizmeleri, görmezden gelinmiştir. Yine Sezai Temelli’nin 'Seçilen belediye başkanı bizim oylarımızla seçildiğini bilecektir' diye şimdiden seçim sonrası için fatura kesmesi de hasıraltı edilmeye çalışılmıştır. Fakat artık ortaya çıkmıştır ki; Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde; birtakım bölücü örgüt militanları, CHP, İP ve Saadet listelerine belediye meclis üyesi olarak yazdırılmıştır. Kandil’den gelen talimatla kurulan ortaklık; yine terörist inlerinden gelen listelerle iyice perçinlenmiştir. Son günlerde basında da yer alan bu bölücü ortaklık listesi; İzmirliler açısından da dehşet vericidir. Maalesef ki İzmir, bizim güzel İzmir’imiz; Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si tarafından PKK’lılara peşkeş çekilmek istenmiştir. Tunç Soyer’in belediye meclis üyesi listelerinde tam 14 PKK militanı yer almaktadır. Fotoğraf açık, görüntü nettir. Mustafa Kemal’in düşman işgalinden kurtardığı İzmir; Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düşmana teslim edilmeye çalışılmaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHP İzmir Milletvekili Tamer OsmanağaoğluMHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin
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