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Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

19 Şubat 2019 Salı 09:56
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Atama kararları Resmi Gazete'de

ANKARA (DHA) 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelik atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı'na Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca, Bakanlık bünyesindeki Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğü'ne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Mehmet Akif Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınırken, boşalan göreve Hasan Davulcu atandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atama KararlarıResmi Gazete
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