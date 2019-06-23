Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
111 kişiye işlem yapıldı
Son Dakika
111 kişiye işlem yapıldı
Seçmenler böyle geldi
Seçmenler böyle geldi
Afrika Uluslar Kupası
Afrika Uluslar Kupası
Antalya Open başladı
Son Dakika
Antalya Open başladı
Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak
Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Askeralma Kanunu' oylanacak

Meclis'te 'Askeralma Kanunu' oylanacak

'Askeralma Kanunu' oylanacak

Meclis'te 'Askeralma Kanunu' oylanacak

23 Haziran 2019 Pazar 17:13
9 Okunma
'Askeralma Kanunu' oylanacak

ANKARA (DHA)

TBMM'de, bu hafta, görüşmeleri tamamlanan 'Askeralma Kanunu'nun oylaması yapılacak ve aynı gün Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Yargı paketi ile ilgili yasa teklifinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü, görüşmeleri geçen hafta tamamlanan ve 1927'den beri ilk kez köklü değişiklik yapılan 'Askeralma Kanunu'nun tümü üzerindeki oylamalar yapılacak. Kanunun AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin oyları ile geçmesi öngörülüyor. 'Askeralma Kanunu'nun, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na gönderilerek, onaylanması ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanması bekleniyor.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AY OLACAK

TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü, komisyonda geçen hafta kabul edilen, 'Milli Eğitim Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek. Teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı, 69 ay olarak yeniden düzenleniyor. Mecburi ilköğretim çağı, 6- 13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6- 14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık gününde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak; ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

YARGI PAKETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Yargı Reformu' ile ilgili ilk değişiklik paketinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 3 ayrı paket olarak TBMM'ye sunulması beklenen ve yaklaşık 20 madde olarak düşünülen ilk yargı paketinin içinde 'Türk Ceza Kanunu', 'Ceza Muhakemesi Kanunu', 'Ceza İnfaz Kanunu' ve 'Pasaport Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor. TBMM'de, bu hafta araştırma komisyonlarında ise çalışmalara devam edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Askeralma KanunuTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK, 'mühür' kararını açıkladı
YSK, 'mühür' kararını açıkladı
Yıldırım'dan sandık müşahitleri mesajı
Yıldırım'dan sandık müşahitleri mesajı
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Üsküdar’da kullandı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Üsküdar’da kullandı 
Lozan Barış Anlaşması'nın ihlalidir
Lozan Barış Anlaşması'nın ihlalidir
Ahlaksız ithamları reddediyoruz
Ahlaksız ithamları reddediyoruz
“Başarılabileceğini göstereceğiz”
“Başarılabileceğini göstereceğiz”
Bakan Akar: Hainler, Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldu
Bakan Akar: Hainler, Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldu
Yıldırım: Anadilin yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağız
Yıldırım: Anadilin yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans