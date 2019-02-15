Asılsız imar iddialarına yanıt

İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükşehir Belediyesi komisyonundan geçmeyen bir imar planında teknik hatanın Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapıldığını, bu nedenle reddedildiğini ve hataların giderilmesi durumunda bu planın geçeceğini ifade etti.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi hazırlıklarını sürdüren Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de vatandaşlarla buluştu. Seçim irtibat bürolarında ilçe halkıya bir araya gelen Başkan Uysal, hem vatandaşların sorunlarını dinledi hem de sorunları nasıl çözecekleri ile ilgili birebir vatandaşları bilgilendirdi.

"BİZ BURALARI GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Bir vatandaşın, 'Mevlüt Uysal başkan olunca sahildeki alanları yıkacak deniyor' sorusuna ilişkin Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz” dedi. Bunu söyleyenlerin 10 yıldır Büyükçekmece’ye hiçbir hizmet yapmamanın vermiş olduğu sıkıntıyla çıkarıldığını ifade eden Başkan Uysal, “Biz buraları güzelleştireceğiz. Sahile, denize, kumsala çeki düzen vereceğiz diyoruz, bunlar yıkılacak anlıyorlar. Yıkmadan da güzelleşebileceğini biz Büyükçekmece halkına göstereceğiz. Biz insanlar sahile rahat insin, sahilde gezebilsin diye çalışacağız. Geçmişte İstanbul’un en güzel sahillerine sahip olan Büyükçekmece sahillerinin ne yazık ki günümüzde hali içler açısı durumda. Bu çıkan söylentilere kulak asmamak lazım. Zaten mekanlar kapatılacak, binaları yıkacak olsa şuan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım bunları yapabilirim ama bizim amacımız kimsenin günahını sevabını yazmak değil, sadece hizmet getirmek” diye konuştu.

BAŞKAN UYSAL, İMAR KONUSUNDA EN YETKİLİ AĞIZDAN BİLGİ ALDI

Bir vatandaşın, “2018’deki son Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında oy birliğiyle Büyükçekmece’nin imar planları geçmişti. Bir yıldan fazladır Büyükşehir Belediyesi bizi bekletmektedir. Bunun sebebi nedir?” şeklindeki sorusuna, Başkan Mevlüt Uysal, “’2018’de buranın imarı geçti’ diyorsunuz. 'Büyükşehir’den geçti burada yayınlanmadı?’ diyorsunuz" ifadelerini kullandı ve İmar Daire Başkanı’nın acilen aranmasını istedi.

Bu sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Bedri Sinan Gül, telefonla vatandaşın sorduğu soruya, “Bu imar planları meclis tarafından karar alındıktan sonra müdürlüğümüze iletildiğinde baktık, plan içerisinde teknik hatalar vardı. Bu teknik hatalardan dolayı bu şubat ayında bu planları yeniden meclisimize ilettik, teknik hataların düzeltilmesi için. Kararlar yazılırken bir takım teknik değerler hatalı yazılmıştı. Bunların düzeltilmesi ile ilgili yeniden meclisimize ilettik. Çünkü onlar o şekilde sorun olacaktı. Onların düzeltilmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor. İtiraz olduğunda da iptal gerektiren sorunlarda vardı. Burada yapılacak yeniden bir düzeltme vatandaşlarımızın da lehine olacak. Teknik aksaklıklar sebebiyle iade gitti” yanıtını verdi.

“YAPILAN İŞ DÜZGÜN YAPILMAMIŞ”

Başkan Uysal, Büyükçekmece Belediyesi’nin yaptığı imar planının teknik hatalardan dolayı geri döndüğünü ve burada hem şahsı hem de Büyükşehir Belediyesi’nin art niyeti aranmamasının, sorunun sadece teknik olduğunun bilinmesini sözlerine ekledi.

Uysal, “Madem bu imar planı bir yıldır ortadaydı ve hiç kimsenin bununla alakalı sesi çıkmadı da şimdi ben aday olunca mı imar planının geri döndüğü ortaya çıktı? Demek şuan bütün konuşulan konu bu. Sizde diyorsunuz ki ‘neden bu imzalanmamış?’ Yapılan iş düzgün yapılmamış, yapılan iş 3 gün sonra mahkemenin iptal edeceği bir şey ve bu millet daha fazla mağdur olacak. Artık bundan sonra düzenlemeler yapılacak ve sonrasında tekrar değerlendirilecek” diyerek sözlerini sonlandırdı.