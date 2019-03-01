Asıl hayatta kalma mücadelesi Metrobüs’te yaşanıyor

İSTANBUL - Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, siyasetçilerin arabalarına taktıkları çakarlar ile trafikten kurtulmalarına dikkat çekti. Kotil, “Şimdi ‘İstanbul’da trafik problemi var mı?’ diye siyasetçilere sorsak cevapları tabi ki de ‘Yok’ olacaktır. Çünkü bir çakar atıyorlar aracın üstüne ve böylece kenardan akıp gidiyorlar. Sonuç olarak siyasetçilere trafik yok ama benim vatandaşıma 15 dakikalık yol 2 saat oluyor. Seçim zamanı gelince İBB başkan adayları metrobüse biniyor, yolculara selam veriyor. Adayımız halkın arasında imajı veriyorlar. 20 dakika halkın arasında geri kalan 4 sene ortalıkta yok. İşte bu tarz siyasetçiler seçimden önce elimizi sıkarlar seçimden sonra yüzümüze bakmazlar” dedi.

“BAĞLANTI NOKTALARINDA 3 BİN ARAÇLIK ÜCRETSİZ OTOPARK YAPACAĞIZ”

Toplu taşıma için hazırladıkları projelerden bahseden Kotil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Peki, biz ne yapacağız? Öncelikle İstanbul’u genişletip şehre nefes aldırmamız gerek. Yani merkezi ortaya alıp yerleşim için merkezden ziyade merkezin etrafındaki yerleşimi teşvik etmemiz lazım. Peki, insanlar merkeze nasıl ulaşacak? Arabasıyla gelecek ana artere yani toplu taşımaya dâhil olup merkeze gidecek. Şu anda vatandaşımızın arabasını park edebileceği otoparklar yok. Biz bu otoparkları yapacağız. Bir kere toplu taşımanın amacı vatandaşın arabaya ihtiyaç duymadan merkeze gidebilmesini sağlamaktır. Yani vatandaşa dersin ki; arabanla gel, bağlantı noktasına arabanı bırak, toplu taşımaya bin, işini hallet, bağlantı noktasına geri dön, arabana bin, evine git. Mantık budur. İşte buna çözüm olarak biz bağlantı noktalarında yerin altında 3 bin araçlık ücretsiz otopark yapacağız.”