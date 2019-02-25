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Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Antarktika'da geçici üs kurduğunu belirterek, "Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak bizim için gurur verici" dedi.

Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Antarktika'da geçici üs kurduğunu belirterek, "Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak bizim için gurur verici" dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:06
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Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici

BOLU - Programı kapsamında Bolu'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzzet Baysal Caddesi'ndeki AK Parti İl Gençlik Kolları standını ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden Bakan Varank daha sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Antarktika'daki bilim üssü projesiyle ilgili, "Bizim Antarktika'ya bilim üssü kurma projemiz var. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonel siyaset anlayışıyla ortaya konmuş bir proje. Bilim insanlarımız üçüncü bilim seferlerini şu anda Antarktika'ya düzenliyorlar. Bizim Antarktik anlaşmalar sisteminde söz sahibi olup, orada kalıcı bir üs kurmamız için bu bilim seferlerinin yapılması ve orada bir geçici üs kurma faaliyetini gerçekleştirmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bir üssümüzü kurduk. Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak bizim için gurur verici" diye konuştu.

Bilim insanlarına teşekkür eden Bakan Varank, "Ayrıca oldukça meşakkatli bir süreç. O bilim insanlarımıza da buradan teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl fırtınaya tutulduklarını bana dün telefonda da anlattılar. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah biz vizyonumuzu, Türkiye'de oluşturduğumuz vizyonu, bilim, sanayi teknoloji bağlamında, o özelde oluşturduğumuz vizyonla dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmek istiyoruz. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankAntarktikaGeçici üs
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