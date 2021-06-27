Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva Antalya’da düzenlenen “Antalya Diplomasi Forumu”na katıldı.

VHA / ANTALYA

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva 18-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Antalya Diplomasi Forumu”na katıldı.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Barış Arayışında Kadınların Katkısı" başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Gunay Efendiyeva, Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle yeniden Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etmiş, Türk kültüründe kadın imajını tarihden örneklerle tasvir etmiştir.

Konuşmasının devamında bugün Türk dünyasında kadının yerine ve geleceğe dair atılması gereken adımlara da değinen Günay Efendiyeva, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın öncüsü olduğu faaliyetlerin kadının toplum içerisindeki imajının yükseltilmesine yaptığı katkıya değinmiştir.

Vatan Muharebesi devam ederken Ermenistan tarafından öldürülen masumların unutulmaması gerektiğinin altını çizen Efendiyeva, daha iyi bir gelecek için tüm gençlerin, ama özellikle de genç kadınların eğitiminin, onların kendi kültürlerini ve dünya kültürünü tanımasının önemini vurgulamış, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı olarak bu yöndeki çalışmalara destek vereceklerini belirtmiştir.

Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva Forum kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhtar Tileyberdi ve Kırğız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile görüştü. Görüşmede Bakanlar, Vakf’ın faaliyetlerine övgüde bulunarak, teşkilat tarafından yürütülen projelere desteklerini ifade ettiler. Taraflar, Türkçe konuşan halkların maddi ve kültürel mirasının tanıtılmasına yönelik işbirliğinin pekiştirilmesinin önemine değindiler.