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Altun: Ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamaları için tıklayınız...

19 Eylül 2021 Pazar 14:41
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Altun: Ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz

ANKARA (DHA)

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın en üst ligine taşımak için ilk günden bu yana gayretle çalışıyor, bugün sayıları 150 bini bulan ihracatçılarımızın ve ihracatımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi 28'inci Olağanüstü Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ndeki konuşmasını değerlendirdi. İhracatçılara ödüllerini takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir finansman desteği müjdesini de verdiğini belirten Altun, şu açıklamada bulundu:

"Son 20 yılda ihracatımızı aylık 3 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarmamızda büyük rol oynayan, dünyadaki kültürel ve sosyal ilişkilerimizin en önemli serdengeçtileri olan ihracatçılarımıza ödüllerini takdim eden Cumhurbaşkanımız, yeni bir finansman desteği müjdesi açıkladı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın en üst ligine taşımak için ilk günden bu yana gayretle çalışıyor, bugün sayıları 150 bini bulan ihracatçılarımızın ve ihracatımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz. 2002'den bu yana, bilim, sanayi, teknoloji, alt yapı başta olmak üzere birçok alandaki adımları sayesinde Küresel İnovasyon Endeksi'nde sürekli yukarı çıkan ülkemiz, katma değeri yüksek üretime, Ar-Ge'ye, bilimsel ve teknolojik yatırımlara da öncelik vermektedir."

Altun, ihracatçı, üretici ve ülkesi için çalışan bütün vatandaşlarla birlikte Türkiye'nin gelecek pusulası olan 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için ekonomiden teknolojiye, uzaydan bilimsel rekabete her alanda ilerlemek için azimle çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim BaşkanıFahrettin Altun
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