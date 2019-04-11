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Altun, İtalya’yı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İtalya’yı kınadı

Altun, İtalya’yı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İtalya’yı kınadı

11 Nisan 2019 Perşembe 09:40
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Altun, İtalya’yı kınadı

ANKARA (DHA) 

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını ‘Sözde Ermeni soykırımı’ olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamada bulundu:

“İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CİBFahrettin AltunİtalyaSözde Ermeni Soykırımı
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