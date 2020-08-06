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Altun'dan açıköğretim psikoloji lisansı programı ile ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönünde görüş bildirdiğini açıkladı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 12:13
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Altun'dan açıköğretim psikoloji lisansı programı ile ilgili açıklama

ANKARA - İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 'psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde' bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun ilgili raporuna binaen 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirmiştir" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin AltunCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAçıköğretim Psikoloji Lisans Programları
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