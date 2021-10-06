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AL SANCAK PARTİSİ KURULDU!

06 Ekim 2021 Çarşamba 11:25
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AL SANCAK PARTİSİ KURULDU!

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA –ÖZEL HABER 

Genel başkanı Nuri Çelebi tarafından kurulan Al Sancak Partisi “Atalarının izinde, Milletinin hizmetinde” sloganı ile siyasi hayatına resmen başladı. 

AL SANCAK PARTİSİ Kurucu Genel Başkanı Nuri Çelebi, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Al Sancak Partisi Kurulması ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

AL SANCAK PARTİSİ Kurucu Genel Başkanı Nuri Çelebi, ülkemize yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyoruz dedi.

Ülkemizin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Çelebi, en büyük sorunlarımızın başında Milli Eğitim sisteminin daha çok öğretime dayalı olduğunu, oysaki öğretim ile birlikte saygı, sevgi, ahlak ve merhamet gibi kavramların ders olarak verilmesi gerektiğini belirtti. 

Millet olarak bin yıllık bir kültür geçmişine sahip olduğumuzun, manevi değerlerimiz ile üç kıtaya medeniyet ve adalet ile hüküm sürdüğümüzün altına çizerek gelenek ve göreneklerimizi güçlü tutarak devletimizin çok daha güçlü olacağını belirten Çelebi ayrıca herkesin sevdiği ve tercih ettiği mesleği yapmasını sağlayacak bir eğitim sistemini arzu ettiklerini belirtti. 

Tüketen değil üreten, satın alan değil satan bir Türkiye olabilmek için yerli ve milli üretime dayalı bir politika izleyeceklerini vurgulayan Çelebi, üreten her zaman kazanır gerçeği ile bilim, teknoloji, sanayi ve tarım gibi alanların her anlamda güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. 

İşverenlerin, makina desteğinden reklam ve satış desteğine kadar her şekilde desteklenerek ve başkaca avantajlar sağlanarak işveren olmak cazip hale getirilmeli ve teşvik edilmelidir. Ülke ekonomisinde en önemli rolü üstlenen işverenlerin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve hak ettikleri itibarı göremediklerini bildiklerini belirten Çelebi, her işverenin her zaman ayakta kalması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Atalarımızın ifadesi ile, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile İnsanlarımızın refahı ve huzuru iyi bir eğitim ve güçlü bir ekonomi ile mümkün olabilir. Kıt kanaat geçinen ve çoğunluğu mutsuz insanlardan oluşan bir ülke olmaktan kurtulmamız gerektiğini belirten Çelebi, bunun bir gereği olarak her vatandaşın doğumundan vefatına kadar her türlü eğitim ve sağlık giderlerinin devlet garantisinde olması gerektiğini söyledi.

İklim, tarım, turizm, maden gibi imkânlar bakımından çok zengin bir coğrafyada olmamıza rağmen, aynı imkânlara sahip olmayan birçok ülkeden pek çok alanda geride kalmış olduğumuz bilinen bir gerçektir. Geçmişi eleştirmenin kimseye bir fayda sağlamayacağını, ülke olarak topyekûn kendimizi yenileyerek icat eden, üreten, ürettiğini satan bir ülke olmamız gerektiğini belirten Çelebi bu bağlamda Hz. Peygamberimizin (sav) “ilim Çin’de bile olsa gidin alın” sözünden hareketle her ilde bilim evleri açılması gerektiğini, çocuk ve gençlerimizin bilimi sevmesi ve yaşam tarzı olarak benimsemelerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Nuri Çelebi sözlerine, sözde değil özde özgürlüğü savunduklarını ve özgürlüğe müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyleyerek devam etti. Çelebi aynı zamanda her dil, din, mezhep ve ırk bu ülkenin kültür zenginliğidir ve asla ayrıştırılamazlar dedi.

İdeoloji değil, icraat partisi olacaklarını söyleyen Çelebi, anlamsız çekişmeleri bir kenara bırakıp ülkemizi daha güzel yarınlara hazırlamak için işe koyulmamız gerektiğini vurguladı.

Mülteci sorununu nasıl çözersiniz sorusunu yanıtlayan Nuri Çelebi, mülteci sorununun tek çözümü geldikleri ülkede gerekiyorsa üs kurup barışın ve istikrarın inşa edilmesi ile mümkün olacaktır. Aksi halde mülteci sorunu göç almakla çözülemeyeceği gibi kendiliğinden çözülmesi de mümkün olmayacaktır dedi.

Nuri Çelebi son olarak sözlerine, biz bin yıllık geçmişi olan, çağ açıp çağ kapamış şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Birçok ülke bizden bahsetmeden tarihlerini anlatamaz iken içinde bulunduğumuz durum asla kabul edilebilir değildir. Al Sancak Partisi nizam-ı alem ruhu ile siyaset için değil zaruriyet sonucu kurulmuştur dedi.
 

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AL SANCAK PARTİSİ KURULDU
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