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Aksoy'dan, Lübnanlı bazı siyasetçilerin iddialarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Lübnanlı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye ilişkin iddialarını art niyetli açıklamalar olarak ifade ederek, "Art niyetli bu açıklamaların ciddiye alınması mümkün değildir." dedi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:03
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Aksoy'dan, Lübnanlı bazı siyasetçilerin iddialarına ilişkin açıklama

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Lübnanlı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye ilişkin iddiaları hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "Lübnanlı bazı siyasetçiler tarafından gündeme getirilen, ülkemizin Lübnan'ın kuzeyinde gerçekleştirilen protesto gösterilerine destek verdiği ve Lübnan'ın bu bölgesinde nüfuz alanını geliştirme amacı güttüğü şeklindeki iddialar izandan yoksundur. Art niyetli bu açıklamaların ciddiye alınması mümkün değildir. Türkiye, Lübnan'ın birlik ve bütünlüğü ile huzur ve istikrarına büyük önem atfetmekte olup, sözkonusu iddialarda bulunanlar esasen kimlerin Lübnan'ı arka bahçesi olarak gördüğünü ve bu ülkenin içişlerine müdahale ettiğini gayet iyi bilecek konumdadırlar." ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyLübnanlı Bazı Siyasetçiler
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