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Akşener’den ‘24 Haziran’ çıkışı

“31 Mart ve 24 Haziran’da görevli tüm sandık kurulu başkanları incelensin.”

Akşener’den ‘24 Haziran’ çıkışı

“31 Mart ve 24 Haziran’da görevli tüm sandık kurulu başkanları incelensin.”

07 Mayıs 2019 Salı 10:15
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Akşener’den ‘24 Haziran’ çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili, “İYİ Parti olarak tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz.” dedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili, “Allah’a yemin olsun ki aziz ve gazi Türk milletini ve sizleri utandırmayacağım. Bizi sesimiz ol diye buraya gönderenleri utandırmayacağım.” dedi.

Akşener, “Şimdi soruyorum İstanbul’daki seçimlerde Büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri ve muhtar seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Evet kullandık. Peki o sandıkların atıldıkları sandıkların başkanları aynı isimler değil miydi? Aynı kurulların denetimindeki 4 oy pusulası. Bunların içinde sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığını iptal etmek hangi vicdana, hangi akla izah edilebilir?” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu zorbalığın sorumlularına soruyorum; Bu durumda Türkiye’deki tüm sandık kurullarının başkanlarını kontrol etmeyecek misiniz? Sadece 31 Mart değil, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği  24 Haziran seçimlerinde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Gerekçeniz tam kanunsuzluk ise bunu yapmanız gerekir. Yok gerekçeniz tam hukuksuzluk ise Ramazan’ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız? İYİ Parti olarak tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz.” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ Parti Genel Başkanı
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