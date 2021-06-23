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Akşener: Türkkan'ın çiftliği üzerinden gagalanıyoruz

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:42
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Akşener: Türkkan'ın çiftliği üzerinden gagalanıyoruz

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sahip olduğu çiftlikle ilgili iddialara ilişkin, "Sayın Türkkan'ın çiftliği üzerinden gagalanıyoruz. Kim, nerede, ne yapmışsa takipçisi olmazsam, hepsini rezil etmezsem namerdim. Yıkıldı mı kardeşim hepsi. Yıkıldı tamam" dedi.

Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi açıklanan yerli aşıya ilişkin konuştu. Akşener, "Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum; yerli aşıyı algı operasyonlarına kurban etme. Böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bilim Kurulu, bilim insanları süreci olduğu gibi yürütsün. Milletimiz yerli aşıyı bekliyor" dedi.

'SÖZDE MUHAFAZAKARLIĞA BAKAR MISINIZ'

PTT pulunda Bosnalı Müslümanların katledildiği Srebrenitsa Katliamı'nı inkar eden eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in resminin yer almasına tepki gösteren Meral Akşener, "Bu fevkalade muhafazakar arkadaşlar Dodik için hatıra pulu bastırdılar. Boşnak düşmanı Dodik'in namına pul bastırma peşinde. Bu sözde muhafazakarlığa bakar mısınız, yazıklar olsun size ve zihniyetinize. İnancımıza göre, o pullarda kullanılan mürekkep değil, Müslüman kanıdır. O pulları imha edin" diye konuştu.

MKEK TEPKİSİ

Akşener, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirkete dönüştürülmesini öngören kanun teklifiyle ilgili, "Tank-paleti peşkeş çektikleri yetmiyormuş gibi MKEK'i özelleştirmeye hazırlanıyorlar. Mühimmatımızın önemli bölümünü üreten bu fabrikayı peşkeş çekmeye utanmıyorlar. Utanmıyorlar; çünkü milletimizin gerçekleri umurlarında bile değil" diye konuştu.

'KENDİ ASKERİNİ RİSKE ATMA'

ABD'nin, Afganistan'dan çekilmesini de değerlendiren Akşener, Türk askerinin görev almasıyla ilgili, "İç politikada ABD'ye etmedik laf bırakmayan Sayın Erdoğan, bu işe gönüllü oluyor. Buradan Sayın Erdoğan'ı aklını başına almaya davet ediyorum. Türk askeri orada asla muharip görev üstlenmedi. Hiçbir güvenlik gerekçesi yokken, sen ABD Başkanı'na şirin görüneceksin diye bu görevin izahı yoktur. Ayrıca para pul konuşmanın manası yoktur. ABD'li askerlerin canını kurtarmak için kendi askerlerini riske atma. Kınalı kuzuların ayağına taş değerse senden biliriz. Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan'ın öncelikli görevi Afganistan'daki havalimanının güvenliğini sağlamak değil, milletin huzur ve refahını sağlamaktır" ifadelerini kullandı. 

'ÇİFTLİĞİ ÜZERİNDEN GAGALANIYORUZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın sahip olduğu çiftlikle ilgili iddiaları hatırlatan Meral Akşener, "Sayın Türkkan'ın çiftliği üzerinden gagalanıyoruz. Sayın Türkkan'ın açıklamaları var, onlara girmeyeceğim. Kim, nerede, ne yapmışsa takipçisi olmazsam, hepsini rezil etmezsem namerdim. Yıkıldı mı kardeşim hepsi, yıkıldı tamam. İletişim Başkanı'nın eviyle ilgili bir şey çıktı, ağzımızı açmadık. Tarihi eser meselesinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz; üzerinde tepinebilirdik, tepinmedik. Şimdi yandınız. Mademki 'devletten kiralanmış yerlere çökülmüş' diye tabir ediliyor, şimdi ben takip edeceğim" dedi.

'DOĞRU ADIMLAR ATMAYA DAVET EDİYORUM'

Marmara Denizi’ni saran ve Ege’ye de sıçrayan müsilaj sorununa da değinen Akşener, "Doğa ana bize diyor ki; 'Karbona dayalı enerjiyi, nükleer tesisleri özendirmeye devam ederek, ormanları talan ederek, su kaynaklarını kurutarak, tarım alanlarını plansızca imara açarak haddinizi aştınız. Artık aklınızı başınıza alın'. Ben de bu vesileyle iktidarı, haddini bilmeye, iklim değişikliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat gibi konularda, hızlı, kararlı ve doğru adımlar atmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerGrup Başkanvekili Lütfü Türkan
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