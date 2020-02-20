Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Didem'in Karasu Nehri'nde cansız bedeni bulundu
Didem'in Karasu Nehri'nde cansız bedeni...
Çay üretilen Rize, en çok çay ithal edilen il çıktı
Çay üretilen Rize, en çok...
Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış
Kadir Şeker, el ve dizleri...
Bakan Pakdemirli: Trans yağa sınırlama getiriyoruz
Bakan Pakdemirli: Trans yağa sınırlama...
İkinci operasyon: 6 kişi gözaltına alındı
İkinci operasyon: 6 kişi gözaltına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin spordan elini çekmesi gerektiğinin altını çizerek, Trabzonspor'la ilgili söylediklerinin çarpıtılıp sulandırılmaya çalışıldığını söyledi. Hangi takım olursa olsun siyasetçilerin spora karışmaması gerektiğini belirten Akşener, "Sporun heyecanı içerisinde mutluluk buluyor insanlar. Bu mutluluğu ortadan kaldırmayın ve Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin" dedi.

20 Şubat 2020 Perşembe 15:43
0 Okunma
Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin

 EDİRNE,(DHA) 

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün ilçelerini gezdiği Edirne'de bugün kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Balıkpazarı ve Çilingirler Caddesi'ndeki esnafı gezip sorunlarını dinleyen Akşener'e, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından parti binasına geçerek basın açıklaması yaptı. Akşener'e, Trabzonspor'la ilgili yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine, söylediklerinin çarpıtıldığını söyledi. Siyasetçilerin, spora olumu ya da olumsuz karışmamaları gerektiğini belirten Akşener, "Benim konuşmam yeniden okunup dinlendiği zaman aslında ne dediğim ortaya çıkar. Hangi takım olursa olsun oraya siyasetçilerin olumlu ya da olumsuz ellememesi gerektiğini söyledim. Futbolu ya da sporu siyasetin müdahalesinden uzak tutmanın doğru olduğunu söyledim. Bu genel ilke herkes için geçerli" dedi.

'TRABZONSPOR'UN HAKLI MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞÜRMEYİN'

Trabzonspor'un mücadelesinin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini söyleyen Akşener, "Yıllardır mücadele eden fırtına gibi bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu takımın kendi gayretiyle kazandığı itibarın, sonucun üzerine gölge düşürmeyin dedim. Dolayısıyla Trabzonspor'da Trabzonlular da benim bu dediğimi çok iyi anladı. Benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi, ben dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikmeyin, bari orada insanlar rahatlasın. Sporun heyecanı içerisinde mutluluk buluyor insanlar. Bu mutluluğu ortadan kaldırmayın ve Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin. Dediğim bu" diye konuştu.

'ÜRETİM VE İSTİHDAM ESASLI EKONOMİK MODEL ORTAYA KONULMALI'

Tarım konusunda da üreticinin zor durumda olduğunu söyleyen Akşener, "Çok ciddi bir üretim esaslı, istihdam odaklı, tarımında da, sanayisinde de, esnafında da bir ekonomik bir model ortaya konması lazım" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÇIKARI NEYİ ÖNGÖRÜYORSA ONUN YANINDA DURURUZ'

İdlib'e yapılması gündemde olan operasyonla ilgili de konuşan Akşener, "İdlib konusu meclise gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama biz o darbe tartışmalarını da çok tehlikeli bulmuştuk çünkü yurt dışında askerimiz var. Yani o çocukların moralini bozmayı, onları yöneten komutanların moralini bozmayı doğru bulmadığımız için yani bizim bakış açımız Türkiye'nin çıkarıdır. Bizim hiçbir resmi bilgimiz yok. Basından öğrendiğimiz gibi. Temel bir ilkemiz vardır; Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanında dururuz" dedi.

Akşener, daha sonra programının bir sonraki durağı Kırklareli'ne geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkşenerTrabzonsporMücadeleGölgeönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Müslüman Yunan Azınlık' açıklamasına tepki
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Müslüman Yunan Azınlık' açıklamasına tepki
Bakan Çavuşoğlu: Rus heyetiyle görüşmelerde istediğimiz noktada değiliz
Bakan Çavuşoğlu: Rus heyetiyle görüşmelerde istediğimiz noktada değiliz
Akşener: 'Kul kurar, kader gülermiş'
Akşener: 'Kul kurar, kader gülermiş'
Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü
Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü
Kılıçdaroğlu: Gezi eylemini aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor
Kılıçdaroğlu: Gezi eylemini aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor
CHP’li Torun: Olayı ortaya çıkaran Başkan Salman ve ekibidir
CHP’li Torun: Olayı ortaya çıkaran Başkan Salman ve ekibidir
Bakan Pakdemirli: 14 bin 839 kişiye istihdam imkânı sağlanacak
Bakan Pakdemirli: 14 bin 839 kişiye istihdam imkânı sağlanacak
Akşener: İstifalarda insafsız gerekçeler insanın canını yakar
Akşener: İstifalarda insafsız gerekçeler insanın canını yakar
Bahçeli: MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır
Bahçeli: MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit



    ofis taşımacılığı