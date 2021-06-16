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Akşener: TBMM, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi Nobel'e aday göstersin

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:05
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Akşener: TBMM, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi Nobel'e aday göstersin

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin insanlığa çok büyük bir hizmette bulunduğunu belirterek, "İYİ Parti grubu olarak, TBMM'nin bu iki bilim insanımızı insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı, Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında,

koronavirüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin insanlığa çok büyük bir hizmette bulunduğunu söyledi. Akşener, "Bunun yanında hocalarımızın, kanser araştırmaları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettiklerini biliyoruz. Yani, Covid-19 salgını söz konusu olmasaydı, kanser çalışmaları nedeniyle bilim çevrelerinde, dünya çapında bir prestije sahiplerdi. İşte o nedenle bugün İYİ Parti grubu olarak, TBMM'nin bu iki bilim insanımızı insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı, Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, bizler için unutulması imkansız, Türk Milleti'nin ebediyen gururla anacağı vefalı evlatlarıdır. Bu önemli talebimize, Meclis'teki tüm partilerin desteğini bekliyoruz" dedi.

'HESAP SORAMADI'

Akşener, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını hatırlatarak, "Daha düne kadar verip veriştirdiği NATO, bir anda değerli oluverdi. Daha pazar akşamına kadar bakanlarından tutun da atanmış bürokratına kadar ‘muhalefetin dostu Biden’ diyorlardı. ‘Hain Biden’ diyorlardı. Sonra ne oldu? Pazartesi oldu ve Sayın Erdoğan, Amerikan Başkanı için ‘Dostum Biden’ dedi. 14 Haziran günü Erdoğan, aynen şöyle diyordu: ‘NATO Zirvesi'nde Biden'a 24 Nisan soykırım iddiasını da soracağız.’ Yani arkadaş oraya had bildirmeye gidiyordu. Yani oraya hesap sormaya gidiyordu. Sorabildi mi, soramadı. Soramadığı gibi bir de basın toplantısında, ‘Hamdolsun 24 Nisan konusu gündeme gelmedi’ dedi. Kendisi gündeme getirmesi gerekirken getirmemiş, hamdolsun Biden da getirmemiş. Vay be, halimize bakar mısınız?" diye konuştu.

'DOYURMAYAN NAMERTTİR'

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta grup toplantısında, ‘Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin’ dediğini söyleyerek, "Bunu bırakın Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmiş bir insanı, ekonomik durumu iyi olan birinin söylemesi dahi ayıptır, günahtır. Lafa gelince ellerinde imanmetreyle imanını ölçenler, 'komşun açken sen tok yatamazsın' bu düsturu ne çabuk unuttunuz. Bana dönüp diyor ki 'açları da sen doyur.' Olur, in oradan, doyurmayan namerttir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET CENNETİ OLMUŞTUR'

Akşener, Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 70'nin asgari ücret aldığını kaydederek, "Türkiye asgari ücret cenneti olmuştur. Böyle bir şey yok. Pandemi döneminde, vatandaşına sırtını dönmüş bir iktidarın, milletini nasıl yüzüstü bıraktığına hep birlikte şahit olduk. Başından beri; ‘Milleti borçlandırmayı bırakın, hibe destekleri verin’ dedik. Türkiye'nin bu gücü var. Oralı olmadılar. Kredi verip milletimizi borçlandırmayı, devletin alacaklarını ertelemeyi, pandemi desteği diye pazarladılar" dedi.

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ UZATIN'

Akşener ayrıca, kısa çalışma ödeneğinin bu ay sonunda biteceğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu ödenekten 1 milyon 300 bin çalışanımız faydalanıyor. Kısa çalışma ödeneği sonlandırılınca, işten çıkarma yasağı da son bulacak. Yani bugünün şartlarında, bu insanlarımızın önemli bir bölümü, işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Ne işverenler ne de çalışanlarımız henüz buna hazır değil. 1,5 yıldır, işleri sekteye uğramış işveren ne yapsın? 1,5 yıldır, kısa çalışma ödeneğiyle ayakta kalmaya çalışan, eşe dosta borçlanan çalışanlarımız ne yapsın? Yardımları da kısa çalışma ödeneğinin süresini de bir an önce uzatın. Bu hem çalışanlar için hem de piyasalar için çok önemli."

DHA

Son Güncelleme: 16.06.2021 14:34
Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerUğur Şahin Ve Özlem TüreciNobelAday
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