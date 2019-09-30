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Akşener, taburcu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, taburcu oldu

Akşener, taburcu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, taburcu oldu

30 Eylül 2019 Pazartesi 17:31
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Akşener, taburcu oldu

ANKARA, (DHA) 

Ankara'da özel bir hastanede viral enfeksiyon nedeniyle 2 gündür tedavi gören İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, taburcu edildi. Akşener, hastane çıkışında, "Su içerken dikkatli olun" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, geçen Cumartesi günü mide ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akşener'e, 'viral enfeksiyon' teşhisi konuldu. Hastanede iki gün süren tedavinin ardından Akşener, bugün taburcu edildi. Bir süre evinde istirahat edecek olan Akşener, hastane çıkışında, "Su içerken dikkatli olun" dedi.

'VİRAL BİR ENFEKSİYON'

Akşener'in sağlık durumu hakkında konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Yapılan tetkiklerinde viral bir enfeksiyon olduğu tespit edildi, tedavisi tamamlandı. Bugün de kendisini istirahat etmesi için evine uğurladık. Birkaç gün istirahat edecek. Sonra tekrar yoğun bir yasama dönemi başladığı için tekrar genel merkezde ve Meclis çalışmalarında bulunacak" diye konuştu. Poyraz, Akşener'in, 'Su içerken dikkatli olun' açıklamasında kastının şebeke suyu olup olmadığına ilişkin, "Bu konuyla ilgili şeyi biz tamamlayamayız, bilemeyiz onu. Sanıyorum şebeke suyundan ziyade tüm bu yıkamalarla ilgili özellikle meyve sebze yıkamalarıyla ilgili dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz. Doktorların bize bahsettikleri detaylar bununla ilgili. Genel başkanımızın bu anlamdaki açıklamasını doktorların kendine verdiği bilgi üzerine olmuştur. Şu an bu viral bir enfeksiyon. Bu şikayetle gelen birçok hastalar olmuş bununla ilgili sadece bilgi verdiler" diye konuştu. Poyraz, Akşener'in yarın yapılacak 27'nci dönem İkinci Yasama Yılı Resepsiyonu'na katılamayacağını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral Akşener
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