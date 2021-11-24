Akşener: Sokağa çekmek isteyenlere izin vermeyeceğiz

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu yolda provokasyonlar olacak, sakin olacağız. Sokağa çekmek isteyenler, milleti birbirine düşürmek isteyenler olacak; izin vermeyeceğiz ve o kaçınılmaz gün geldiğinde, onlar istese de istemese de bu kirli zihniyeti o sandığa gömeceğiz" dedi.



İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Denizli'de gerçekleştirdikleri mitingde vatandaşın kendilerini yalnız bırakmadığını, Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezdiklerini söyledi. Akşener, "Görüyorum ki milletimiz kararını çoktan vermiş. Sayın Erdoğan ve arkadaşları için artık yol görünmüş. Bavulları toplama vakti artık gelmiş. Hareket saati artık gelip çatmış. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diyorum" dedi.



Meral Akşener, geçen hafta aynı kürsüde konuştuğu sırada doların 10 lira 43 kuruş, bu sabah ise 13 lira olduğunu, Türkiye'nin borcunun 1 haftada 1 trilyon 920 milyar lira arttığını söyledi. Ekonomideki gelişmenin sorumlusunun iktidar partisi olduğunu kaydeden Akşener, "Buradan iktidardakilere sesleniyorum; istediğiniz kadar bağırın çağırın. Ekonomiye ettiğiniz ihanetin ispatı, televizyon kanallarının sağ alt köşesinde duruyor. Orada dolar 13 lira yazıyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, dolar yükseliyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, enflasyon artıyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, milletimiz fakirleşiyor. Ne söylerseniz söyleyin ne yalan uydurursanız uydurun ne masal anlatırsanız anlatın, mızrak artık çuvala sığmıyor, gerçeğin ta kendisi, apaçık ortada duruyor" diye konuştu.



'GETİR SANDIĞI'



Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomik kurtuluş savaşı' sözünü hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Hamasette gelinen noktaya bakar mısınız? Muhterem; daha 2 hafta önce 'Türkiye uçuyor' diyordun. Ekonomiyi şaha kaldırıyordun hatta ciltler dolusu kitabını yazıyordun. Hayırdır Sayın Erdoğan, hesabın mı şaştı? Anlatacak masallar mı bitti? Suçlayacak meslek grubu mu kalmadı? Türkiye ekonomisini işgal etmeye kalkanlar, sen, 5 müteahhidin ve liyakatsiz kadrolarından başkası değil. Ekonomiyi yerle bir eden siz, ticareti işgal eden siz, tarıma taarruz başlatan siz, milletin hazinesini ganimet görüp, yağmalayan da siz. Şimdi çıkıp, kime karşı, neyin savaşını vereceksin? Ekonominin dibe vurmasının, zamların, işsizliğin, uçan enflasyonun, dövizin sebebi sensin. Şimdi çıkıp, kendi kendinle mi mücadele edeceksin? Bak Sayın Erdoğan, bu iş böyle olmuyor. Sen saçmaladıkça olan bu güzelim memlekete oluyor. Gel kendini de milletimizi de daha fazla yorma. Daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı gerisini biz hallederiz. Sen yeter ki gölge etme, biz başka ihsan istemeyiz."



'İKTİDARIMIZDA ÖĞRETMENLERİ KADROLU İSTİHDAM EDECEĞİZ'



Akşener, Türkiye'de 'atanamayan öğretmenler' sorununun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Aynı sorunları duvara anlatır gibi konuşmaktan ben yoruldum; siz boş boş bakmaktan yorulmadınız. Şu sorunu çözmek, sorunu konuşmaktan daha kolay. Ama hala tık yok. Gerçekten akıl alır gibi değil. Değerli öğretmen kardeşlerim, meslektaşlarım; bu kafayla bir yere varılmaz. Ama hiç merak etmeyin çok az kaldı. Buradan sizlere bir söz veriyorum. Hem de öyle, iktidarın verdiği sözler gibi lafta kalmayacak, bir 'öğretmen' sözü veriyorum. Biz, öğretmene ve eğitime yapılacak yatırımın, Türkiye'nin geleceğine yapılacak yatırım olduğuna inanıyoruz. O nedenle İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzde 85'i maaşlara giden ve kuşa dönmüş bütçesini, hak ettiği rakamlara çıkaracağız. Öğretmenlerimizi, 'kadrolu ve sözleşmeli' gibi tuhaf tariflere bölen, ucube uygulamaları kaldıracağız. Her öğretmenimizi, kadrolu olarak istihdam edeceğiz."



Meral Akşener ayrıca partililere seslenerek, "Sorumluluğumuz büyük, görevimiz kutsal, yolumuz çetin. Bu yolda tuzaklar olacak, düşmeyeceğiz. Bu yolda provokasyonlar olacak, sakin olacağız. Sokağa çekmek isteyenler, milleti birbirine düşürmek isteyenler olacak izin vermeyeceğiz. Ve o kaçınılmaz gün geldiğinde, onlar istese de istemese de bu kirli zihniyeti o sandığa gömeceğiz" dedi.