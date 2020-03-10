Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Tarihe tanıklık eden halılar burada restore ediliyor
Tarihe tanıklık eden halılar burada...
Beşiktaş Belediyesi’nden Çanakkale’ye saygı turları
Beşiktaş Belediyesi’nden Çanakkale’ye saygı turları
Dinamo Sassari, koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı
Dinamo Sassari, koronavirüs tehdidi nedeniyle...
Yaşlı nüfus 30 yıl sonra 3 kat artacak
Yaşlı nüfus 30 yıl sonra...
Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı
Anne sözü dinledi, atletizmde tarih...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener: Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esad oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talep eden biz olduk. Moskova protokolüyle Esad yerini korudu, 1 metre bile çekilmedi. Gözlem noktalarımız deniz ortasındaki ıssız adalar gibi Allah'a emanet kaldı" dedi.

10 Mart 2020 Salı 11:52
0 Okunma
Akşener: Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esad oldu

ANKARA -  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle tüm kadınlardan destek isteyerek, kadınlar gününü kutladı. Akşener, "Türklerde kadın öğretendir, toplumun direğidir. Türklerde kadın akıldır, sağduyudur, toplumsal hafızadır. Türk devletleri kadını baş tacı yaptığı zaman yükselir. Türkler kadınlarıyla yükselir, kadınlarıyla yücelir. Milli mücadele böyledir, Cumhuriyetin ilk yılları böyledir. Kültürümüz, tarihimiz böyleyken kadın hapisse Türkiye geriliyor demektir. Türkiye'de kadın ölüyorsa Türkiye ölüyor demektir. Kadınımızın her türlü dayatmadan kurtulması için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de kadın evine hapisse, Türkiye geriliyor demektir.  Bugün Türkiye'de kadına şiddet varsa, Türkiye düşüyor demektir. Biz, İYİ Parti olarak buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN RUSYA VE ESAD OLDU'

Akşener, Mehmetçiğin İdlib'de vatanı için canını ortaya koyduğunu belirterek, "Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talep eden biz olduk. Askerimizi şehit eden Rusya ve Esad oldu, Putin'in ayağına giden biz olduk. Moskova'da kazanan Rusya ve Esad oldu, geri adım atan biz olduk. Sonuçta ne oldu? Moskova protokolüyle Esad yerini korudu, 1 metre bile çekilmedi. Gözlem noktalarımız deniz ortasındaki ıssız adalar gibi Allah'a emanet kaldı. 30 kilometrelik güvenli bölge, 12 kilometrelik güvenli koridora dönüştü" dedi.

Akşener, Moskova protokolünün ara çözüm olduğunu kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerSoçi MutabakatınRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Zihnimizde İstanbul depreminin antrenmanını yapıyoruz
Bakan Soylu: Zihnimizde İstanbul depreminin antrenmanını yapıyoruz
Bakan Gül: Cezaevlerinde mesleki eğitim merkezleri kurulacak
Bakan Gül: Cezaevlerinde mesleki eğitim merkezleri kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gidiyor
İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir
İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 143 bini aştı 
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 143 bini aştı 
Karaborsa oluşmasına müsaade etmeyeceğiz
Karaborsa oluşmasına müsaade etmeyeceğiz
Altun: Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz
Altun: Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz
Bakan Selçuk: Kadınlarımız eğitim ve çalışma hayatından mahrum kalmıyor
Bakan Selçuk: Kadınlarımız eğitim ve çalışma hayatından mahrum kalmıyor
TBMM Başkanı Şentop: AİBPA toplantısı, virüs nedeniyle iptal edildi
TBMM Başkanı Şentop: AİBPA toplantısı, virüs nedeniyle iptal edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı