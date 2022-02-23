Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.027,16
ALTIN
847,12
DOLAR
13,86
STERLİN
18,88
EURO
15,75
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak
İstinye Üniversitesi 9 öğretim...
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 Zabıta Memuru istihdam edecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Niğde İli Aktaş Belediye...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Putin: Diyaloğa hazırız
Kapat

Akşener: Rusya'yı askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:47
Akşener: Rusya'yı askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Rusya'nın Ukrayna gibi egemen bir ülkenin sınırına asker yığarak, ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturulması, günümüzde kabul edilebilecek bir tutum değildir. Rusya'yı bir an önce bu askeri tahkimatına son vermeye ve askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz. İktidarın, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışına devam etmesi yönündeki kararını da olumlu buluyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yaklaşık 3 milyon kişinin emeklilikte yaşa takıldığını ve yaş nedeniyle emekli olamadığını belirterek, "Yaklaşık 1,8 milyon insanımız da önümüzdeki dönemde maalesef emeklilikte yaşa takılacak. Yani bugün yaklaşık 4,8 milyon halen çalışan veya geçmişte çalışmış olan vatandaşımız EYT mağduru. Ailelerini de kattığımızda 20 milyon insanımız mağdur. 8 bin gün, 9 bin gün, 10 bin gün prim ödemiş çalışanlarımıza, 'sen emekli olamazsın' demek haksızlıktır, düpedüz zulümdür" dedi.

'İYİ PARTİ İKTİDARINDA BU MAĞDURİYETİ GİDERECEĞİZ'

İYİ Parti olarak kuruldukları ilk günden beri EYT'lilerin yanında olduklarını ifade eden Akşener, "Bu kardeşlerimiz primlerini ödemişler, dolayısıyla alacakları emekli maaşını hak etmişler. Uyguladığınız yalan yanlış politikalar ve iş bilmezliğiniz yüzünden ortaya çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu açıklarının bedelini bu insanlarımıza ödetemezsiniz. Kimse merak etmesin, İYİ Parti iktidarında bu mağduriyeti gidereceğiz. Hesabını kitabını yaptık, devletin bu konuda katlanacağı maliyeti de hesapladık. Yapacağımız EYT  düzenlemesi bir sosyal yardım değil, haktır. EYT grubunda yer alan, prim gün sayısını doldurmuş 3 milyon insanımız yapacağımız düzenlemeden yararlanabilecek. Önümüzdeki dönemde prim gün sayısını doldurarak EYT'li olacak 1,8 milyon insanımız da bu düzenlemeden yararlanabilecek" diye konuştu.

'GÜLİSTANLAR KAYBOLMASIN, CERENLER YAŞASIN'

Akşener, Tunceli'de 2 yıl önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun ailesinin de grup toplantısında olduğunu belirterek, "Genç bir üniversiteli kadın 2 yıldır kayıpsa, 'bu memlekette kadınlar güvende' diyemeyiz. Kadın cinayetlerinin önüne geçemeyiz. Kadına yönelik şiddete, 'dur' diyemeyiz. Ve şayet kadınları koruyamazsak, hiçbirimiz memlekette huzurla yaşayamayız. Bu vesileyle buradan, çiçeği burnunda Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanını göreve çağırmak istiyorum. Ayrıca, İYİ Parti olarak biz de; Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurularak bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gereken her türlü katkıyı vereceğiz. İYİ Parti olarak acınız acımızdır. Kadınların iyiliği, kurulduğumuz ilk günden bu yana bizim için siyasetin ve gündelik tartışmaların üstündedir. Gülistanlar kaybolmasın, Cerenler yaşasın ve aileler bir daha böyle acılarla karşılaşmasın diye üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

'RUSYA'YI ASKERLERİNİ GERİ ÇEKMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Akşener, Ukrayna-Rusya gerilimini ilişkin de, "Biz İYİ Parti olarak her şeyden önce; devletlerin toprak bütünlüğüne ve tam egemenliğine saygı duyulması gerektiğini düşünüyoruz. Bir ülkenin egemenlik sahasının, başka bir egemen devlet tarafından ihlal edilmesine karşıyız. Bu çerçevede; saldırıya uğrayan devletin uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinden doğan, meşru müdafaa hakkını da tanıyoruz. Bu bağlamda Rusya öncelikle; işgal ve ilhak ettiği Kırım'dan çekilmelidir. Ukrayna gibi egemen bir ülkenin sınırına asker yığarak, ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturulması, günümüzde kabul edilebilecek bir tutum değildir. Rusya'yı bir an önce bu askeri tahkimatına son vermeye ve askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz. İktidarın, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışına devam etmesi yönündeki kararını da olumlu buluyoruz. Ukrayna, Türkiye için savunma sanayisinin gelişiminde kritik rol oynayabilecek bir ülkedir. Bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesini ve derinleştirilmesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 23.02.2022 14:12
Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP, AP İnsan Hakları Komisyonu üyelerini kabul etti
CHP, AP İnsan Hakları Komisyonu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi
Kılıçdaroğlu: Bölgemizde savaş istemiyoruz
Kılıçdaroğlu: Bölgemizde savaş istemiyoruz
Bahçeli: Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması yangına körükle gitmektir
Bahçeli: Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması yangına körükle gitmektir
VATAN SEVERLER PARTİSİ CANLA BAŞLA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR! 
VATAN SEVERLER PARTİSİ CANLA BAŞLA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR! 
Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz
Erdoğan: Senegal’le dostluğumuzun tezahürünü ticaret ve yatırımlarda görüyoruz
Erdoğan: Senegal’le dostluğumuzun tezahürünü ticaret ve yatırımlarda görüyoruz
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor
Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım
Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma