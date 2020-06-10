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Akşener: Normale dönüş süreci, hastalığa dönüş süreci haline gelmesin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum; normale dönüş süreci, hastalığa dönüş süreci haline gelmesin. Bilim kurulunun önerilerini harfiyen uygulayın" dedi

10 Haziran 2020 Çarşamba 12:57
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Akşener: Normale dönüş süreci, hastalığa dönüş süreci haline gelmesin

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Koronavirüs sürecinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Akşener, sağlık çalışanlarının bu süreçte çok büyük işler başardığını belirtip, teşekkür etti. Akşener, salgın sürecinde dijital iletişim araçlarıyla bütün dünyanın bir araya geldiğini söyleyerek, "Zoom' üzerinden toplantılar yapıldı. Sanatçılar canlı konserler verdi, sevenleriyle bir araya geldi. Herkes birbiriyle buluştu. Ama bir tek, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri ve Sağlık Bakanları ile bir araya gelemedi. Çünkü onlar basın üzerinden anlaşıyorlar. Biri akşam açıklama yapıyor 'sokağa çıkma yasağına gerek yok' diyor. Diğeri aynı akşamın gecesinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Bunu haber alan Sayın Erdoğan da ertesi gün, 'gönlünün razı olmaması' gerekçesiyle kararı iptal ediyor. Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum; normale dönüş süreci, hastalığa dönüş süreci haline gelmesin. Bilim kurulunun önerilerini harfiyen uygulayın" dedi.

'ÖNERGEMİZ REDDEDİLDİ'

Akşener, hükümetin sıkıştıkça Ayasofya'yı gündeme getirdiğini öne sürerek, "Biz sıkıldık, onlar hala sıkılmadı. Önerilerinde samimiler mi merak ettik. Dün TBMM'de Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi verdik. Bilin bakalım ne oldu? AK Parti ret oyu verdi. MHP ve HDP çekimser kaldı ve önergemiz reddedildi. E, insana işte böyle ayna tutarlar. Bu utanç size bir süre yeter" diye konuştu.

DHA

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerNormale DönüşSalgınİyi PartiBilim Kurulu
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