Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Akşener: 'Kul kurar, kader gülermiş'
Akşener: 'Kul kurar, kader gülermiş'
Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü
Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü
Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor
Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç...
İran’da 2 kişide Covid-19 tespit edildi
İran’da 2 kişide Covid-19 tespit...
Borsa İstanbul'dan flaş karar!
Borsa İstanbul'dan flaş karar!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener: 'Kul kurar, kader gülermiş'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan grup toplantısını bizlerle aynı gün yapmıyor, bugüne getirmiş. Demiş ki, 'İYİ Parti 2023'e kalmaz.' Valla rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş'" dedi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 16:51
0 Okunma
Akşener: 'Kul kurar, kader gülermiş'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Akşener, ilk olarak, İYİ Parti'den İpsala Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Naci Ünsal'ı makamında ziyaret etti. Ardından da pazar yerine giderek, pazarcıları dinledi. Meral Akşener daha sonra İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeç'ye ziyarette bulundu. Sarıkeçe ve CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan tarafından karşılanan Akşener, esnafı dolaşarak, sorunlarını dinledi. Partisinin ilçe başkanlığı binası önünde topanan vatandaşlara seslenen Akşener, bugüne kadar hiç yapılmayan bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan grup toplantısını bizlerle aynı gün yapmıyor, bugüne getirmiş. Demiş ki, 'İYİ Parti 2023'e kalmaz.'Valla rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş'. 2023'te kimin kalıp, kalmayacağına burada toplanan Keşanlı karar verecek. Herkese inat, gezmeye devam edeceğim. Tek tek herkesin ayağına gideceğim."  

Meral Akşener'e ilçe teşkilatı ziyareti sırasında çeşitli hediyeler verildi.  Akşener, parti yöneticileriyle yaptığı kısa toplantının ardından ise Keşan Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerEdirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü
Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü
Kılıçdaroğlu: Gezi eylemini aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor
Kılıçdaroğlu: Gezi eylemini aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor
CHP’li Torun: Olayı ortaya çıkaran Başkan Salman ve ekibidir
CHP’li Torun: Olayı ortaya çıkaran Başkan Salman ve ekibidir
Bakan Pakdemirli: 14 bin 839 kişiye istihdam imkânı sağlanacak
Bakan Pakdemirli: 14 bin 839 kişiye istihdam imkânı sağlanacak
Akşener: İstifalarda insafsız gerekçeler insanın canını yakar
Akşener: İstifalarda insafsız gerekçeler insanın canını yakar
Bahçeli: MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır
Bahçeli: MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır
Ömer Çelik: Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz
Ömer Çelik: Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz
Bakan Gül: Hukuku çiğneyene en büyük cevap, hukukun gereğini yerine getirmek
Bakan Gül: Hukuku çiğneyene en büyük cevap, hukukun gereğini yerine getirmek
Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü
Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim