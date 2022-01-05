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Akşener: Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı bünyesinde 4 parti liderinin 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını söyleyerek, "Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı çıkıp diyor ki, 'Sokağa döküleceklermiş, inin de görelim' Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık" dedi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 15:51
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Akşener: Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, görüşmede gündemdeki konuları değerlendirdiklerini ve faydalı görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Akşener, bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz, dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız' sözlerinin hatırlatılması üzerine, Millet İttifakı bünyesinde 4 parti liderinin 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını söyledi. Diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da böyle bir çağrısı olmadığını ifade eden Akşener, "Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı çıkıp diyor ki, 'Sokağa döküleceklermiş, inin de görelim' Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık" dedi.

'ÇOK AYIP BİR DİL'

Akşener ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) düzenlenen programdaki 'Özellikle reel sektörün bizi anladığı MÜSİAD gibi kazancını bereketli ve helal yollardan, üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz' sözlerine ilişkin ise, "Bu ayrıştırıcı dil, çok ayıp bir dil. Bu helal kazanç kavramı güzel bir şey, kendileri açısından önemli. Sayın Nebati aynı zamanda iş insanı, umarım kendileri de bu helal kazanca uyuyordur. Şimdi Hazine'ye hükmediyor. 5 maaş alanlar helal kazancın neresinde? Sayın Bakanın buna cevap vermesini isterim" diye konuştu.

DP lideri Uysal ise kabulden dolayı Akşener'e teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerDemokrat PartiGültekin Uysal
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