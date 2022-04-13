Akşener: "Kimse sabretmek zorunda bırakılmayacak"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Er ya da geç, o sandık milletimizin önüne gelecek. Ve sandık geldiğinde, milletimiz 'İYİ Parti' diyecek. Ve İYİ Parti iktidarında, kimse sabretmek zorunda bırakılmayacak. Biz geleceğiz ve enflasyon canavarını da, faiz belasını da, en geç 12 ay içerisinde çözeceğiz" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener, şubat ayında enflasyonun düşeceğinin söylendiğini; ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek mart ayında, son 20 yılın zirvesini görerek yıllık enflasyonun yüzde 61,14'e çıktığını söyledi. Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyonun aralık ayında düşeceğine yönelik açıklamasını anımsatarak "Biliyorsunuz bu arkadaşlar, bu sıralar, vatandaşa tavsiye vermeyi, bir alışkanlık haline getirdiler. Tabii Nebati Bakan da, patronunun gerisinde kalacak değil ya; o da fırsatını yakalamışken, vatandaşa çok önemli bir tavsiyede bulundu. Ne dedi? Sabredin. Gerçekten ibretlik. Yani, Nebati Bakan aslında diyor ki; ‘Derin bir yoksullukla mı mücadele ediyorsun? O zaman sabredeceksin. Mübarek ramazan gününde, artan gıda fiyatları karşısında eziliyor musun? O zaman sabredeceksin. Aldığın asgari ücret, açlık sınırının altına mı düştü? O zaman sabredeceksin.' Milletimizi el birliğiyle, içine soktukları ekonomik krize karşı, geliştirdikleri dahiyane çözüm; sabretmek" diye konuştu.



'KİMSE SABRETMEK ZORUNDA BIRAKILMAYACAK'



Akşener, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:



"Er ya da geç, o sandık milletimizin önüne gelecek. Ve sandık geldiğinde, milletimiz 'İYİ Parti' diyecek. Ve İYİ Parti iktidarında, kimse sabretmek zorunda bırakılmayacak. Hesabını kitabını yaptık. Biz geleceğiz ve enflasyon canavarını da, faiz belasını da, en geç 12 ay içerisinde çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Büyükşehirlerde kiralar uçtu, gitti. Orta ve alt gelir seviyelerinde, 2 bin liradan aşağı kira kalmadı. Mahkemeler, kiracı ve mal sahibi davalarından geçilmiyor. Öğrenciler, memurlar, işçiler, barınacak ev bulamıyorlar. Kiraların artışı, ev sahiplerini, kiracılarını evlerinden çıkartmaya itiyor. İnsanlarımız, panik içinde, barınma sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Şimdi biz böyle söyleyince, 'Konut satışları rekor yaptı.' diye zırvalayacak troller olacak. Evet, konut satışı devam ediyor. Ama nasıl devam ediyor? Vatandaşlık garantili, konut satışlarıyla devam ediyor. Müteahhit zengin etme garantili, projelerle devam ediyor. Milletimiz için, bırakın ev satın almak, artık kiralamak bile, neredeyse imkansız bir hale geliyor."



'ELEKTRİK ZAMLARINI GERİ ALIN'



Meral Akşener, iktidara elektrik zamlarını geri almaları konusunda çağrıda bulunarak şöyle konuştu:



"Buradan iktidara bir çağrıda bulunmak istiyorum; elektrik zamlarını geri alın. Hem de, ivedilikle geri alın. Nisan ayındayız. Sıcaklar artmaya başladı. Birçok bölgemizde, tarım ürünleri, ilk defa bu ay, sulanmaya başlayacak. Çiftçilerimiz, tarlalarına su verirken, elektrik zamlarıyla yüzleşecekler. Yalnızca bu yıl, tarımsal sulamada kullanılan elektriğe, yüzde 100’ün üzerinde zam geldi. Koca bir kış, Türk milletini, soğuğa ve karanlığa mahkum eden elektrik zamları, bu sefer de, sofralarımızın bereketini kaçıracak. Elektrik dağıtım hizmeti özelleştirilirken, milletimizin, alın terinden sağlanan karlar karşılığında, altyapı yatırımı yapılacağı sözü verilmişti. Ama Isparta örneği bize, bu yatırımların yetersiz kaldığını gösterdi. Bizim anlayışımıza göre; ucuz enerji, ailelerimizin rızkıdır. Sanayicimize, çiftçimize, ucuz enerji sağlamak, devletin, en temel görevlerinden biri olmalıdır. Ucuz enerji, üretimi sürdürmenin ve istihdamı arttırmanın ön koşuludur."



'BİZLERE BIRAKILAN TÜRKİYE'Yİ BİZ SİZLERE BIRAKAMADIK'



Meral Akşener gençlere seslenerek; "Sevgili gençler; Bizlere bırakılan Türkiye’yi, biz sizlere bırakamadık. Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğini, biz sizlere sunamadık. Atatürk’ün Türkiye vizyonunu, sizlere yaşatamadık. Bu konuda, sadece iktidar değil, bizler de sorumluyuz. Kendinizi güvende hissetmediğinizi, huzursuz ve endişeli olduğunuzu biliyoruz. Kendinizi özgür hissetmediğinizi, mutsuz olduğunuzu, genç gibi yaşayamadığınızı biliyoruz. Adaletsizlikten çok yorulduğunuzu, taciz davasının da, orman yangınının da peşine düşmek zorunda bırakıldığınızı biliyoruz. Liyakatsizlikten çok sıkıldığınızı, milletçe yaşadığımız bu kara komediye karşı, mücadele ettiğinizi biliyoruz. Hiç merak etmeyin bu mücadelede, yalnız değilsiniz. Sizleri anlayacak, dinleyecek ve taleplerinizi duyuracağız. Bu mücadelede, kimsesiz değilsiniz. Yaşadığınız sorunlara çözümler bulacak, sizi kimsesiz bırakmayacağız. Ve şunu asla unutmayın ki; üzerimize düşen ne varsa yapacak ve bu kutlu mücadeleyi, mutlaka kazanacağız. Güneşli günlerin keyfini, hep birlikte süreceğiz" ifadelerini kullandı.