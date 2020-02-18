Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İşitme engellilerin stand up gösterisine yoğun ilgi gösterildi
İşitme engellilerin stand up gösterisine...
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz...
Liseli Didem'den 9 gündür haber yok
Liseli Didem'den 9 gündür haber...
Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı
Sahte para ile araç satın...
Veliler gelişim seminerinde bir araya geldi
Veliler gelişim seminerinde bir araya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener: İstifalarda insafsız gerekçeler insanın canını yakar

18 Şubat 2020 Salı 17:49
0 Okunma
Akşener: İstifalarda insafsız gerekçeler insanın canını yakar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki milletvekili istifalarıyla ilgili, "Bunu saygı ile karşılamak zorundayız. Ama koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman o insanın canını yakar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, hayvan haklarının korunmasıyla ilgili, "Hayvanların yaşam hakkını savunmayı, medeni dünyanın bir gereği olarak görüyorum. Ülkemizin dört bir yanından, hayvanlarla ilgili gelen haberlere gözyaşı döküyoruz. Bu acı tabloya son vermek elimizde. Allah'ın yarattığı tüm canları koruyup, kollamanın, ilahi bir görev olduğunu bilerek, gücüm yettiğince mücadele ediyorum, etmeye devam edeceğim" dedi.

Akşener, ülkede geçim sıkıntısı yaşandığını, her geçen gün işsiz sayısının arttığını, faiz oranlarının yüksek olduğunu söyledi. Akşener, "Gelişmiş ekonomilerde, sıfıra yakın faiz oranlarının olduğu bir dönemde, yüzde 12,5 faiz ülkemiz için kabul edilebilir bir oran değil" dedi.

'İSTİFA TEK TARAFLI BİR İRADE BEYANIDIR'

Grup toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, partisinde yaşanan milletvekili istifalarının ardından yeni istifaların gelebileceğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, "Benim böyle bir bilgim yok. Bilgiyi veren gazete ve TV kanalları, bazı şeyleri biliyor demek ki. Bize söylerlerse biz de biliriz. Benim prensip olarak istifa eden ister milletvekili olsun ister sade bir üyemiz olsun, bu istifa sebebiyle canım yanar, çok üzülürüm; ama bugüne kadar istifa etmiş hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümle kelimem olmadı. Çünkü istifa tek taraflı bir irade beyanıdır" diye konuştu.

'İFTİRA KÖTÜ BİR ŞEYDİR'

Akşener, insanların bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebileceğini, bunu saygı ile karşılamak zorunda olduklarını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Ben de hep öyle karşıladım. Ama bu kararlarına, koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman da o insanın canını yakar. İftira kötü bir şeydir. 1997'yi yaşamış bir insanım. DYP'de de bir parmak düğmeye basmıştı, öyle şeyler yaşanmıştı. Türkiye'de o gün o düğmeye basan parmakların bugün ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Sizin söylediğinize göre demek ki, gazeteler bazı TV kanalları bu işlerle ilgili bilgi sahibi. Bilgi sahibi olmanın da bir manası ve anlamı vardır. Bunların normal karşılanması tarafımızdan mümkün değil. İstifalardan bahsetmiyorum. İstifaların gerekçesinden söz ediyorum. Bunların tamamına seçmen karar verecektir. Hep beraber göreceğiz. 1997'de yaşananların Türkiye'ye bugün maliyetini umarım o düğmeye basan parmaklar bugün görüp hayıflanıyordur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır
Bahçeli: MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır
Ömer Çelik: Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz
Ömer Çelik: Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz
Bakan Gül: Hukuku çiğneyene en büyük cevap, hukukun gereğini yerine getirmek
Bakan Gül: Hukuku çiğneyene en büyük cevap, hukukun gereğini yerine getirmek
Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü
Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü
Suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı
Suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı
Destici: Esad İdlib'den kaçanları Türkiye'ye doğru yönlendiriyor
Destici: Esad İdlib'den kaçanları Türkiye'ye doğru yönlendiriyor
Bakan Gül: Kimse 'Kadir suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var
Bakan Gül: Kimse 'Kadir suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var
Jeffrey'den Türkiye'ye taziye dileği
Jeffrey'den Türkiye'ye taziye dileği
Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener eski vekilin cenaze törenine katıldı
Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener eski vekilin cenaze törenine katıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim