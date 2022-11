Akşener: İlkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifini için TBMM'de HDP grubunu ziyaret etmesine ilişkin, "AK Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Demek ki neymiş? İki taraf için de ilkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş. Bu saatten sonra kimse milletimize, vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın" dedi.



İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yarın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümünü olduğunu hatırlatarak, "Yarın 10 Kasım. Büyük Türk milleti Ata'sını bir kez daha çok ama çok özleyecek. Henüz 38 yaşında yedi düvelin ordularına karşı yaktığı istiklal ateşini, henüz 41 yaşında zaferle taçlandırmış bir liderin ülkesinde hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yoktur. Devletin başında o günlerde de çapsızlar vardı. Üstelik bugünkü imkanların hiçbiri de yoktu. Bütün yürekleri tutuşturmak için, bütün bir milleti tek vücut kılmak için parolanın vatan, işaretin namus olması yetti. Bugün bambaşka imkanlar var. Her şeyden önce yokluk içinde başarmış bir ecdadın muvaffakiyeti önümüzde duruyor" dedi.



'ÇOCUKLARA 2 ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK VERECEĞİZ'



Ardından ekonomiye değinen Akşener, her 3 çocuktan 1'inin yoksullukla ve yoksunlukla mücadele ettiğinin görmezden gelindiğini, bu nedenle geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na, öğrencilere günde 1 öğün ücretsiz yemek verilmesi için teklifte bulunduklarını belirterek, "Peki Cumhur İttifakı ne yaptı? Her zamanki gibi yine teklifimizi reddetti. Oysa 16 milyon öğrencimiz için talep ettiğimiz miktar, öğrenci başına yaklaşık 22 lira yani 1 dolardan biraz daha fazlaydı. Yani bu iktidar bizim çocuklarımıza 1 doları bile çok gördü. Bırakın onlar reddetsin, bırakın onlar görmezden gelsin, bırakın onlar yaptıkları yanlış tercihlerle son günlerini geçirsin. Biz tercihimizi her zaman milletimizden yana, çocuklarımızdan yana kullanacağız. Milletimizin her bir ferdine sözümüz olsun ki; biz milleti açlığa mahkum edip kendimizi zenginleştirmeye değil, ülkemizi zenginleştirip refahı da adil bir şekilde bölüştürmeye geliyoruz. İYİ Parti iktidarında ilk işimiz; çocuklarımıza günde 1 değil, 2 öğünü de okullarda ücretsiz olarak sunacağımız Rüzgargülü Projemizi hayata geçirmek olacak" diye konuştu.



'SEFALET ENDEKSİNDE TARİH YAZDIK'



İktidarın birbirinden yanlış tercihleri nedeniyle ülkede yoksulluğun giderek derinleştiğini, hatta yaşatılan şeyin düpedüz sefalet olduğunu söyleyen Akşener, "Ne yazık ki bu gerçeği sadece biz söylemiyoruz. Hayat pahalılığı ve işsizliğin ülkelerde yarattığı çöküntüyü yansıtan Sefalet Endeksi de aynı şeyi söylüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan bu endekste; Türkiye 93.3 puanla en yakın takipçisi Arjantin'e fark atarak birinci oldu. Rezalete bakar mısınız? Sefalet endeksinde tarih yazdık ve birinci olduk. Bu sayede; İkinci Dünya Savaşı'nın en zorlu zamanlarından bile daha kötü bir durumda olduğumuz ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, üretici fiyat endeksi yüzde 157,7'ye ulaşarak 40 yıllık rekorunu kırdı. Böylece, 1982'den sonraki en yüksek artış oranına sahip olduk. Üstelik, tüketici fiyat endeksi de yüzde 85,5 ulaşarak; 1998 yılının haziran ayından sonraki en yüksek artış oranıyla son 24 yılın rekorunu kırdı. Görüyor musunuz? Büyük ekonomist ve üstün yetenekli ekonomi kadrosu rekorlarla dolu bir tarih yazıyor" ifadelerini kullandı.



'AB'DE EN YÜKSEK ENFLASYONA SAHİP ÜLKEYİZ'



Zaten iktidarın sayılarla arasının hiç iyi olmadığını ve genelde saymamayı tercih ettiğini belirten Akşener, "İktidarının bahaneler furyasında artık yeni bir trend var. 'Saymazsak' trendi. Neymiş? Enerjiyi saymazsak, cari fazlamız varmış. Son 1 haftayı saymazsak, en az değer kaybeden para Türk lirasıymış. Son yılları saymazsak, enflasyon ortalama yüzde 8-9'muş. Siz hiç dert etmeyin. Artık sandık ufukta göründü. Siz muhalefet saflarında otururken; biz öncelikle bu ucube sistemden kurtulacağız. Sonrasında da yol açtığı zararları telafi edeceğiz. Milletimizle birlikte, kaybolan yıllarımıza yeniden kavuşacağız. İşte o zaman karşınıza çıkıp; 'Son 20 yılı saymaysak çok huzurluyuz' diyeceğiz. 'Son 20 yılı saymazsak, zengin, güçlü ve mutlu bir ülkeyiz' diyeceğiz. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. İktidar mensupları her ne kadar saymasa da ülkemizin içinde bulunduğu durum ortada. OECD ve Avrupa Birliği ülkelerinde en yüksek enflasyona sahip ülke maalesef biziz. Dünyada ise, en yüksek enflasyona sahip 5'inci ülkeyiz. Kimse merak etmesin.



Bu kış, borç içinde yüzdüğümüz son kara kışımız olacak. Çünkü önümüzdeki yaza İYİ Parti'nin güneşi damga vuracak" dedi.



'ERDOĞAN'IN TEK İDEOLOJİSİ İKTİDARDA KALMAK'



Akşener, AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifini için TBMM'de HDP grubunu ziyaret etmesine ilişkin de, "Biliyorsunuz Sayın Erdoğan bir süredir fellik fellik bir arayış halindeydi. Arıyordu, tarıyordu, bir türlü bulamıyordu. Sonunda muradına ermiş. 6'lı masanın sağında, solunda, altında ararken; kendisi nihayet HDP'yi kendi bakan ve milletvekillerinin yanında bulmuş. AK Parti'yi içine düştüğü tutarsızlıktan dolayı eleştirenler var. Ama biz bu durumu hiç garipsemedik. Çünkü biz Sayın Erdoğan'ı çok iyi tanıyoruz. Kendisinin, sadece koltuğu sallanana kadar var olan vatanseverliğini biz en başından beri biliyoruz. Sayın Erdoğan için, PKK'yla masaya oturmak ile PKK'ya karşı mücadele etmek arasında ideolojik bir fark yok. Çünkü onun tek bir ideolojisi var; o da iktidarda kalmak. Eğer ki şimdiye kadar Sayın Erdoğan'a iktidarı müjdeleyen şey açılım süreci olsaydı; geçtim HDP'yi, bugün PKK'yla müttefik olurdu. AK Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Demek ki neymiş? İki taraf için de ilkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş. Bu saatten sonra kimse milletimize, vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık" diye konuştu.