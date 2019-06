Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakat arayışına davet ediyoruz

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de düzenlenen, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, milletin karar verdiğini ve Türkiye'de demokrasi bayramının yaşandığını söyledi. Türk milletinin, millet iradesini yok sayanlara ders verdiğini kaydeden Akşener, "Sadece 'millet ittifakı'na oy veren vatandaşlarımızın değil, 31 Mart'ta 'cumhur ittifakı'na oy veren vatandaşlarımızın da bu demokrasi destanında büyük katkısı var. Özellikle 31 Mart'ta 'cumhur ittifakı'na oy verip, 23 Haziran'da kararını değiştiren vatandaşlarımız demiştir ki 'Ben milletim. İrademle birini seçtiysem bu gerçeği kimse değiştiremez. Bugün 'millet ittifakı'nın adayına, hukuksuzca müdahale eden zihniyet, yarın benim tercihime de aynısını yapar. Sözün ve kararın bana yani millete ait olduğu gerçeğini değiştiremezsin'. Bu feraset, bu olgunluk 23 Haziran'da bir demokratik dayanışmaya dönüşmüş; milletimiz, iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. Bu seçimin kazananı hepimiziz; ama az sayıda kaybedeni de olmadı değil hani" diye konuştu.



'TÜRK DEVLETİNİN İTİBARINI YERLE BİR ETTİNİZ'



İstanbul seçimi nedeniyle kendilerine atılan iftiraların boşa çıktığını kaydeden Akşener, "Seçime 3 gün kala FETO'cular, ''Millet ittifakı'nın adayına oy vermeyin' diye çağrı yaptılar. İstanbul'a mitil atacağını söyleyenler, bir baktık ki mitili İmralı'ya atmışlar. Maskeler düştü. Mağdurlar, mağrur oldu. Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. 'Beka beka' dediler, takaya binip, İmralı'ya gittiler. Bunu yaparken de Türk milletini, Türk milliyetçilerini,teröriste yazdırdıkları mektuba pul etmeye cüret ettiler. 23 Haziran; işte bu aymazlığa atılan bir tokattır, 'dur' çekmektir. 'Yeter artık, o kadar da değil' demektir. 5000 yıllık Türk devletinin itibarını yerle bir ettiniz" dedi.



'TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞMEYE İHTİYACI VAR'



Seçimin geride kaldığını, halkın mesajının açık ve net olduğunu belirten Akşener; milletin huzur, adalet, refah istediğini söyledi. Akşener, "Tek adam rejiminin 1 yıl içinde iflas ettiğini gördük. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasına son verilmeli; kuvvetler ayrılığı kesin bir şekilde tesis edilmeli. Tek adam modeliyle Türkiye yönetilemiyor, yönetilemez. Bu ısrarın ülkemize verdiği zarar ortada. Türkiye'nin, acilen normalleşmeye ihtiyacı var. Teröristbaşı ile görüşmeler derhal sonlandırılmalı; yeni bir açılım, saçılım sürecine kesinlikle teşebbüs edilmemeli" diye konuştu.



ERDOĞAN'A ÇAĞRI



"Hukukun üstünlüğünün ve kuvvetler ayrılığının yeniden kurulması milletimizin hayrınadır" diyen Akşener, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin bir an önce düze çıkması için Sayın Erdoğan'ı partiler arası bir mutabakat arayışına davet ediyoruz. Gerilimin düşürüldüğü, somut meselelerin, somut çözümlerinin konuşulduğu bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz. Slogan atarak, hamaset üzerinden meselelerimizi çözemeyiz. Ülkenin geleceğinin koltuk hırslarına feda edilmesine razı olamayız. Yürütme yetkisi ve sorumluluğu Sayın Erdoğan'dadır. Bu yetkisini çatışmadan değil uzlaşmadan yana, düşmanlıktan değil kardeşlikten yana kullanması, kendi siyasi geleceği için de en doğrusudur. Mevcut siyaset ve yönetim anlayışını sürdürürse bir daha seçim kazanamayacağını fark etmiş olmalıdır. Ülkeye verdiği hasarın, hiç değilse bir kısmını tamir etmesi, kendisi için de iyi olacaktır. Türk milleti çaresiz ve çözümsüz olmadığını biliyor. Ya düzelteceksiniz ya da millet sizi tasfiye edecek."



'İYİ PARTİ GÖREVE HAZIR'



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimleri üzerinden 1 yıl geçtiğini kaydeden İYİ Parti lideri Akşener, "Ekonomi talepkardır. Akıl, demokrasi, adalet, hak, hukuk ister. Düzgün bir devlet yönetimi, toplumsal birleşme ve motivasyon ister yoksa ekonomi düzelmez. Ekonomi düzelmedikçe, yarınlarımız tehlike altına girer. Yokluğa bir an önce çare bulun. Yapmazlarsa sorun değil; milletimiz görev verir, biz yaparız. İYİ Parti göreve hazır. Karamsar değiliz, ümitliyiz" dedi.