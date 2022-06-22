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Akşener'den Pınar Gültekin kararı tepkisi

22 Haziran 2022 Çarşamba 13:44
Akşener'den Pınar Gültekin kararı tepkisi

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 yıl önce Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin davasında verilen kararı eleştirerek, "Pınar kızımızı vahşice aramızdan alan bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Yani bugün Türkiye'de bir psikopatın, 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun. Yazıklar olsun" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Pınar Gültekin davasında verilen karara ilişkin, "Bugün Türkiye'de kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de bir kadını, bir evladı, acısı hala yüreğimizde sızlayan Pınar kızımızı vahşice aramızdan alan bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Yani bugün Türkiye'de bir psikopatın, 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun. Yazıklar olsun. Türk yargısı için utanç vesikası olarak anılacak bu kararda onayı olan, imzası bulunan herkesi Allah'a havale ediyorum. Umarım bir gün bu katillerin, bu vicdansızların, bu psikopatların sadece başkalarının çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini değil; sizin de çocuğunuzu, kardeşinizi, eşinizi bulabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün o adalet terazisinin size de lazım olabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün girdiğiniz vebalin, aldığınız ahın, bu dünyadan sonra bir de ahiretin olduğu gerçeğinin farkına varırsınız. Ama artık çok az kaldı. O sandık gelecek ve bu kirli zihniyet çekip gidecek. Ve işte o gün geldiğinde yaralarımızı birlikte saracağız. Adaleti, özgürlüğü ve güveni birlikte sağlayacağız. Ölümleri, tacizleri, tecavüzleri değil; artık başarılarımızı konuşacağız" diye konuştu.

'BU YASA İNTERNET SİTELERİNİ HİZAYA ÇEKME YASASIDIR'

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine de değinen Akşener, "Yalan habere karşı önlem alacaklarmış. Neymiş? Dezenformasyonla mücadele edeceklermiş. Neymiş? Sosyal medya yalancıymış. Çünkü onlara göre yolsuzluk yok; haberi yapanlar yalancı. Aslında sığınmacı sorunu da yok; var diyenler yalancı. Ekonomide her şey tıkırında; ekonomi kötüye gidiyor diyenler yalancı. Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Ezcümle bu yasa, bir istibdat yasasıdır. Adaletten korkuyorlar. Milletin özgürce konuşmasından, herkesin doğruları öğrenmesinden korkuyorlar. Uğruna her şeyi verecekleri o koltukları kaybetmekten korkuyorlar. Kurdukları rant düzeninin dağılmasından korkuyorlar. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Biz, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YİNE UÇAK YOK, YİNE HAZIRLIK YOK'

Akşener, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili de "Gelen bilgilere göre; yine uçak yok, yine hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları, bol miktarda hamaset var. Bu nedenle iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz sene, günlerce yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınları unutmadık. Siz de unutmayacaksınız. 13 makam uçağınız olmasına rağmen, 'Yangın söndürme uçağımız yok' diyen kepazeliği unutmadık. Siz de unutmayacaksınız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar GültekinMeral Akşenerİyi Parti
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