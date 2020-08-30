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Akşener'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Malazgirt Ovası'nda dev bir ordunun üzerine yürüyen Bozkurt bakışlı Alparslan da bizimdir, Kocatepe'den işgal ordularının üzerine yürüyen mavi gözlü Bozkurt Mustafa Kemal de bizimdir. Türk tarihi, tıpkı vatan gibidir, bir bütündür ve parçalanamaz" dedi.

30 Ağustos 2020 Pazar 08:01
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Akşener'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesajı yayımladı. Akşener mesajında, "Büyük Türk Milleti; Tarihimizde zaferlerle dolu bir ayı geride bırakıyoruz. 'Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır.' diyen Sultan Alparslan'dan bugüne kadar yurdumuz olan, bu muhteşem vatanın, bugün bir başka kahramanlık destanını kutluyoruz. Türk Milleti, 26 Ağustos 1071'den 851 yıl sonra, 'Ecdadımız son sözü söyledi' diyerek, yine bir 26 Ağustos'ta taarruza geçti. Ve 30 Ağustos günü de, Türk tarihine yeni bir zafer armağan etti. İşgal altındaki vatanımızı, yedi düvele meydan okuyarak istiklale kavuşturan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Vesileyle değişmez bir gerçeği, bir kez daha not düşmeyi elzem görüyorum; Malazgirt Ovası'nda dev bir ordunun üzerine yürüyen Bozkurt bakışlı Alparslan da bizimdir, Kocatepe'den işgal ordularının üzerine yürüyen mavi gözlü Bozkurt Mustafa Kemal de bizimdir. Türk tarihi, tıpkı vatan gibidir, bir bütündür ve parçalanamaz. Bu bizlere tarihin emridir, ecdadın parolasıdır. Parolayı tekrarlıyor, 'Emir baş üstüne' diyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral Akşenerİyi Parti30 Ağustos
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