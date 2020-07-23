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Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılmayacak

İYİ Parti, Genel Başkanı Meral Akşener'in, koruma ekibinden bir polis memurunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle devam eden karantina süreci nedeniyle Ayasofya Camii'nde cuma namazıyla yapılacak açılışa katılmayacağını duyurdu.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:16
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Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılmayacak

ANKARA - İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması ve yarın kılınacak cuma namazı ile başlayacak yeni dönemin, hayırlara vesile olması temenni edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Ayasofya Camii’ndeki programa davet ettiği Akşener'in davetten duyduğu memnuniyetinin daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatılarak, "Ancak, yine kamuoyunun malumu olduğu üzere, genel başkanımız, koruma ekibinden bir polis memurumuzun Covid-19 testinin pozitif çıktığı günden itibaren 14 günlük bir karantina uygulamasındadır. Ve karantina süresi de 27 Temmuz Pazartesi günü sona erecektir. Pandemi konusunda daha önce de örnek davranış sergileyen sayın genel başkanımız, bu kez de yine bilime kulak vermiş ve tek bir vatandaşımızın bile sağlığını riske atmamak için, 24 Temmuz’daki programa katılmama kararı almıştır" denildi.


Programa Akşener'i temsilen, TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ve Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu'nun katılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerAyasofya Camiindeki Programa Katılmayacak
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