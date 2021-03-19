Akkadın Teşkilatları Vekil Gözgeç'e emanet

MUSTAFA YILDIZ
BURSA - AK Parti Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği ve Kadın Kolları Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, Bursa Milletvekili Av. Emine Yavuz Gözgeç getirildi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi’nde belirlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK) ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK toplantısında açıklanan MYK listesinde, Bursa Milletvekili Av. Emine Yavuz Gözgeç, Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.