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Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü

22 Şubat 2020 Cumartesi 18:03
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Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (DHA) 

MSB: Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, İdlib’de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib’de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarSergey ŞoyguİdlibSuriyeTürkiyeRusya
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