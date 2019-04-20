Akar'dan başsağlığı mesajı

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Bakan Akar'ın başsağlığı mesajını yayımladı. Şehit olan 4 askerin fotoğraflarının yer aldığı mesajda Bakan Akar, şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşlarımız, 19 Nisan 2019 tarihlerinde terörle mücadele harekâtında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."