AK Partili Şahin: Ankara'da sonucun değişeceğini düşünüyoruz

ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, parti genel merkezi önünde seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Fatih Şahin, Ankara'da çok sayıda sandıkta seçim sonuçlarına etki edecek derecede geçersiz oy bulunduğunu söyledi. Sandıklarda çok farklı, değişik tarzda, çok sayıda usulsüzlüklerin de sandık başında görevli arkadaşları tarafından tespit edildiğini belirten Şahin, "Ancak çarpıcı olan hususun sandık birleştirme tutanaklarında olduğunu, gecenin ilerleyen saatlerinde tespit etmiş bulunmaktayız. Maddi gerçeklikle bağdaşmayan bir takım sonuçlar birleştirme tutanaklarında karşımıza çıkmış durumda. Gerek sandıklardaki, gerekse birleştirme tutanaklarındaki bu çarpıklıkların takipçisi olacağız" dedi.



'YARIN SAAT 15.00’E KADAR VAKTİMİZ VAR'



Ellerinde çok çarpıcı bulgu ve tespitler olduğunun altını çizen AK Partili Şahin, "Bunları hukuki gerekçeleriyle birlikte itirazen, ilçe seçim kurullarına sunacağız. Bunun için yarın saat 15.00'e kadar zamanımız var. Daha sonra ilçe seçim kurullarının sonuçlarını bekleyeceğiz ve daha sonraki hukuki süreci AK Parti Ankara İl Teşkilatı olarak genel merkezdeki hukukçu arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip edeceğiz" diye konuştu.



'HAK ARAMA HÜRRİYETİMİZİ KULLANACAĞIZ'



Fatih Şahin, aynı sorunların İstanbul için de geçerli olduğunu savunarak, şöyle konuştu: "Sandıktaki sonuçlar bütün olarak ilçe seçim kurullarında birleştirilirken maddi hataların olduğunu gördük. Biz Ankara'da bu itirazlarımız neticesinde çok önemli bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyoruz. Ankaralı seçmenin iradesinin başkalaştırılarak kamuoyuna yansıtıldığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bizim tespitimiz, şu an kamuoyuna yansıyan farkın, gerçekçi bir fark olmadığı yönünde. Bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çok sağlam karinelerimiz mevcut bununla ilgili olarak. Sonuca tesir edip etmeyeceğine karar verecek olan yargı mercileridir. Biz yargı mercileri nezdinde hak arama hürriyetimizi kullanacağız. Sonuçlarında Ankaralı seçmenin iradesinin doğru bir şekilde sonuca tesir etmesini sağlamaya dönüktür, bizim bütün çalışmalarımız. İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulu nezdinde hukuki süreci teşkilatlarımız ve hukukçu arkadaşlarımızla takip edeceğiz."



'ÖNEMLİ DERECEDE GEÇERSİZ OY SÖZ KONUSU'



Fatih Şahin, bir gazetecinin, 'sandık sonuçlarından ne tür bulgular elde ettiniz' sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Örneğin, A partisinin 25 oyu var, B partisinin 125 oyu var, bunlar yer değişmiş. Geçerli oyların dağılımıyla ilgili başkalaştırmalara gidilmiş. Toplamına bakıldığında 300 oy görünüyor ama dağılımını sandıktan ilçe seçim kuruluna gittiği aşamada birtakım farklılaştırmalar söz konusu. Bununla ilgili ciddi tespitlerimiz var. Sandıklardaki arkadaşlarımız bunları tespit ettiler. Ankara il başkanlığımız, Ankara'daki 12 bin küsur sandıktaki bütün tutanaklarımız incelenmekte. Bunu arkadaşlarımız ilçe seçim kurullarına aktaracaklar. Önemli derecede geçersiz oy söz konusu, hem Ankara'da hem İstanbul'da. Muhtar seçimlerinden kaynaklanan bir kafa karışıklığı görmekteyiz."



'İTİRAZLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'



Ankara'da 25 ilçenin tamamında ilçe seçim kurullarına itiraz edileceğini açıklayan Şahin, "Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından kat edeceğimiz mesafe olduğunu düşünüyoruz. İlçe belediye başkanlıklarıyla ilgili olarak bizim tespitimiz, çok değişeceğini gördüğümüz bir tablo söz konusu değil. Ancak büyükşehir oyları, ilçeler toplamıyla elde edildiği için, 25 ilçenin 25'inde de maddi hatalar, geçersiz oylar ve usulsüzlükler için itirazlarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



İtiraz sonrası Ankara'daki tablonun değişeceğini iddia eden Şahin, "Aradaki farkın azalacağını ve bizim lehimize pozitif sonuca dönüşeceğini düşünüyoruz. Bu bizim tespitimiz ama karar verecek olan yargı mercileridir" dedi.



ERDOĞAN İSTANBUL'A GİDECEK



AK Partili Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul’a döneceğini de açıkladı. Sandık sonuçlarını takip ettikleri sistemden yana bir sorunları olmadığını belirten Şahin, "Bütün bu söylediklerimizin dayanağı iç sistemimizle elde ettiğimiz bilgilerdir. Diğer kurumlar gerekli açıklamaları yapacaklardır" dedi.