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AK Partili Çelik: Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden ülkelere sağlık malzemesi yardımıyla ilgili, "Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz" dedi.

09 Nisan 2020 Perşembe 13:34
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AK Partili Çelik: Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki pek çok siyasetçinin, "Türkiye’nin Balkanlar’da artan nüfuzunu engellemek gerekir" dediğini hatırlattı. Türkiye'nin Balkanlarla tarihi bağlarını bilmeyen bu siyasetçilerin siyasi cehaletle konuştuğunu kaydeden Çelik, "Şimdi ise Balkanlar'ı kendi haline terk ettiler. Türkiye ise orda" dedi.

'TÜRKİYE BALKAN ÜLKELERİNE YARDIM ULAŞTIRIYOR'

Çelik, bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlarla ilgili tek hedefinin Türkiye'nin etkisini kırmak üzerine kurulu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar’ın ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor. Türkiye’nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz. Güçlü Avrupa devletlerinden birinin uçağının İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’yı dolaştığı görülmedi. Türkiye ise insani dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor."

'BUGÜNLER DE GEÇECEK'

Türkiye'nin insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ettiğini vurgulayan Çelik, NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülkenin de Türkiye olduğunu belirtti. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir kere daha küresel vicdanın kalbi Türkiye’de atıyor. Dostlarımız ve müttefiklerimiz Türkiye’ye teşekkür ederken, içimizdeki hastalıklı zihniyet ülkemizi kötülemek için yarışıyor. Türkiye aleyhine propaganda bu zihniyetten türüyor. ‘Türkiye’ye kötülük yapma yarışı’ bunların tek duygusu haline gelmiş durumda. Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimize, dostlarımıza, müttefiklerimize de ulaşıyoruz. Tedbirlere uyarak, hayata sarılarak, birbirimize sahip çıkarak bugünler de geçecek. Geriye gurur verici iyiliklerle anılanlar ve kötülükleriyle baş başa olanlar kalacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikTürkiyeAvrupaSağlık Malzemesi
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