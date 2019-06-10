AK Parti ve CHP'den İstanbul'da ortak basın toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.
DHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.
DHA