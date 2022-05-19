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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası konuştu. 

19 Mayıs 2022 Perşembe 17:25
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den önemli açıklamalar

(DHA)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalarından satır başları; 

- (Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği): PKK’yı YPG’yi temizlediğimiz bölgelerden sürekli çekilmemizi  ifade ediyorlar. Türkiye açık bir talepte bulunuyor. NATO’ya yeni üye olacak devletlerin her halükarda terörle bağını kesmesi gerekir.

- NATO’nun en büyük mücadelesi terörizmle olmalı. NATO’nun mantığı birimiz hepimiz için hepimiz birimiz içindir

-Türkiye NATO içinde görevlerini sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmiş devlettir. Türkiye ne istiyor deniyor. NATO’nun içinde üye olanlarında üye olmak isteyenlerin de NATO’nun ilkelerine, prensiplerine uygun olarak davranmasını istiyor. Açık oarak terör örgütlerine destek vermenizi kesmek istiyoruz

-Türkiye’nin NATO’nun genişlemesiyle ilgili bir problemi olmadı. Hatta İsveç ve Fİnlandiya’nın NATO’ya üyeliğiyle ilgili bir problemi olmadı. Problem bugün onların terör örgütlerine verdiği destekle ilgilidir. Net bir tablo var ama AK Parti kürsüsünden verdikleri desteği, fotoğraları paçavralarını göstermeyi uygun görmedik.

- (Atatürk Havalimanı-Millet Bahçesi) Bunlar defalarca açıklandı. Daha önce bu benimdi çalmışlar dedi. Şimdi seferberlik halinde buna karşı çıkıyor. Böylesine çelişkili, tutarsız, çevre bilincinden kopuk herhangi bir yaklaşım olabilir mi?  Bunu tutup Atatürk’ü istismar ederek Atatürk’ün isminin verildiği yerin yıkılması olarak gösteriyorlar. Siyasette bugüne kadar  Atatürk istismarcılarının yaptığı kötülüğün haddi hesabı yoktur. Taksim’in ortasına muhteşem eser yapıldı  ve adı Atatürk Kültür Merkezi'dir. . Oraya 132 bin 500 ağaç dikilecek. Yürüyüş yollarıyla  her türlü vatandaşımıza hizmet edecek yaklaşımla bu hayata geçirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti SözcüsüÖmer çelik
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