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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesi için, "Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor" dedi.

21 Kasım 2021 Pazar 15:44
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demeli

ANKARA, (DHA)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesini içeren görüntüleri paylaştı. Çelik, "Ahlaksızlık ve zalimlik" diyerek, Yunanistan güçlerinin göçmen botuna müdahale ettiğini, şişlediğini ve savunmasız insanları ölüme sürüklediğini söyledi. Çelik, "Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. Avrupa Birliği (AB) seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar televizyonlarda yayınlanıyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanEgeAk Parti SözcüsüÖmer çelikTepkiönce Vatan
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