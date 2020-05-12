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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Memleketin darbe gündemi yok. Sizin 'seçilmiş hükümet’e karşı iflah olmaz darbecilik gündeminiz var. Sizi iflah olmaz hastalığınızla başbaşa bırakıp milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

12 Mayıs 2020 Salı 09:01
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Hükümet seçimle ya da başka yollarla gidecek' diyerek 'darbeci sözler’' sarf edenlerin şimdi 'Hükümet darbe gündemini konuşarak memleket meselelerinin konuşulmasını engelliyor' dediğini kaydetti.

Çelik, darbe gündemini açmadıklarını, darbeci sözler sarf edenlere cevap verdiklerini belirterek, "Darbeci sözleri her zaman olduğu gibi siz dillendirdiniz. Biz size 'demokratik namus'u hatırlatınca, 'ülkede niye darbe konuşuluyor' diyorsunuz. Türkiye'nin bir darbe gündemi yok. Darbecilik sadece sizin gündeminizde. Darbeci sözler sarfederek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atıyorsunuz. Ondan sonra 'Savunma Bakanı'nı görevden alın' diyerek kendi ülkenizin ordusunu kendi anti-demokratik gündeminiz için hedef alıyorsunuz. TSK, demokrasimize saldıran terörle mücadele ederken, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'de milli menfaatlerimizi korumak için yoğun bir mücadelenin içindeyken, sizin darbeci iftira kampanyanız sadece rakibimiz olan devletlere göz kırpıyor" ifadelerini kullandı.

'ÜLKE MESELELERİ HAKKINDA DEMOKRATİK BİR YAKLAŞIMLA KONUŞACAK ÜÇ PARAGRAF CÜMLENİZ YOK'

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siz darbeci sözler sarfettiniz. Siz anti-demokratik yollarla hükümet değişikliğinden bahsettiniz. Biz size demokratik namusu hatırlattık. Biz size millet iradesi esastır dedik. Şimdi çıkmışsınız 'Hükümet darbeyi konuşarak ülke gündeminden kaçıyor' diye yalan söylüyorsunuz. Ülke meseleleri hakkında demokratik bir yaklaşımla konuşacak üç paragraf cümleniz yok. Darbecilik yapmadan, milli iradeyi tehdit etmeden beş dakikayı dolduramıyorsunuz. En ufak meseleden en büyüğüne kadar her işi demokratik rejimin yerine 'Yassıada rejimi' getirmeye bağlıyorsunuz. Ondan sonra çıkıp 'darbeye niye tedbir alınmıyor' diyorsunuz. Memleketin darbe gündemi yok. Sizin 'seçilmiş hükümet’e karşı iflah olmaz darbecilik gündeminiz var. Sizi iflah olmaz hastalığınızla başbaşa bırakıp milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiÖmer çelik
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