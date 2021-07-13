AK Parti'li Özkan: Darbeciler tek tek ihraç edildi

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "15 Temmuz'dan sonra yapılan en büyük reform, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu sayede devlet içine sinmiş, gizlenmiş bütün darbeciler ve hainler, tek tek tespit edilerek ihraç edildi" dedi.



AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla DHA’ya değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'li Özkan, "Öncelikle o günü anlamamız lazım. Tarihte yaşadığımız milli günler gibi bir gündür. Sadece o günü hatırlamak değil geçmişten ders çıkarmak lazım. 15 Temmuz'dan sonra yapılan en büyük reform 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu sayede devlet içine sinmiş, gizlenmiş bütün darbeciler ve hainler tek tek tespit edilerek ihraç edildi. 15 Temmuz'dan günümüze kadar FETÖ darbecilerini tek tek devlet içinde tespit etmek, yargı önüne çıkarmak, bir taraftan onlara yargı önünde hesap sormak suretiyle milletin vermiş olduğu yetkinin ve görevin gereğini yaparken diğer taraftan da darbecilerin devlet içindeki uzantılarını, terör örgütü mensuplarını ihraç ettik" diye konuştu



AK Parti'li Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın sözlerine tepki göstererek, "Kasetli ve silahlı terör örgütü FETÖ'nün göreve getirdiği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin, 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde millete vermiş oldukları söz, aslında millete değil bütün Türkiye düşmanlarına vermiş oldukları sözdür. İhraç edilen devlet içinde gizlenmiş terör örgütü mensuplarını yeniden göreve getirme sözü veriyorlar. Biz diyoruz ki 15 Temmuz akşamı milletimiz, nasıl demokrasisine sahip çıkmışsa hainlere yol vermek isteyenlere de karşı çıkacaktır. Onun için bu millet, 2023 seçimlerinde hain terör örgütüne sahip çıkan CHP'yi tarihin tozlu raflarına gömecektir" dedi.