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AK Parti'li Özkan: CHP'nin herkesten tek tek özür dilemesi gerekir

16 Kasım 2021 Salı 16:13
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AK Parti'li Özkan: CHP'nin herkesten tek tek özür dilemesi gerekir

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına ilişkin, "CHP'nin özellikle Gazi Mustafa Kemal'den sonra neler yaptığına bakacak olursak, herkesten tek tek özür dilemesi gerekir" dedi.

AK Parti'li Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden, kamuoyunda 5'inci Yargı Paketi olarak bilinen 'İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Yasa Teklifi'nin ayrıntılarını anlattı. Teklifle kamu hizmetinin daha hızlı ve daha az maliyetle yapılmasını amaçladıklarını belirten Özkan, "Bu teklifimizle 1932 yılından beri icra dairelerince uygulanan fiziki satış usulü kaldırılarak, elektronik satış usulünü getiriyoruz. İcranın geri bırakılma usulünü sadeleştiriyor ve kolaylaştırıyoruz. Hacizli malların daha çabuk satışa çıkabilmesi için tarife usulünü getiriyoruz. Borçluya haczedilen malını rızaen satma imkanı veriyoruz. İcrayla çocuğun teslimini kaldırıyoruz. İşlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek, psikolog, pedagog ve rehber öğretmen eliyle gerçekleştirilecek. Çocuğun zorla teslim edilme işlemi kaldırılıyor. Kurallara uymayanlara disiplin hapis cezası verilecek" dedi.

Özkan ayrıca, Hukuk Fakültesi mezunu memurların görevlerinden istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin de 5'inci yargı paketinde yer alacağını söyledi.

'DİSİPLİN SÜRECİNİ BAŞLATIN'

Özkan, açıklamasının ardından, bir gazetecinin Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Tükkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Meclis'e gelen fezleke konusunda AK Parti'nin tavrının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Eğer siyasette ahlak ve etik kurallarının egemen olmasını istiyorsak, İYİ Parti'nin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istiyoruz. Grup başkanvekilliğinden ayrılmakla toplumda infial yaratan bir konuyu milletimiz elbette unutmayacak. Doğru olan öncelikle Lütfü Türkan'ın kendi siyasi kararıyla istifasını vermesi ve bu çerçevede parlamentoda alınacak kararla da bu süreci sonlandırmasıdır. Yarın toplumun karşısına nasıl çıkacaksınız? Bizim çağrımız İYİ Parti’ye, gelin disiplin sürecini başlatın. Aksi takdirde fezleke Meclis'e gelmiştir. Vakti saati geldiğinde, Meclis'imiz, siyasi parti gruplarımız ve milletvekillerimiz gerekli adımları atmak suretiyle yargı sürecini başlatmasını elbette bilecektir."

'TEK TEK ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR'

Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme yolculuğuna çıkacağım' açıklamasının hatırlatılması üzerine de "Tilki kümes sahibiyle helalleşmek istiyorsa, gözünü kümesteki diğer tavuklara dikmiştir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşmek' adı altında günü kurtarmaya çalıştığını söyleyen Özkan, "CHP'nin özellikle Gazi Mustafa Kemal'den sonra neler yaptığına bakacak olursak, herkesten tek tek özür dilemesi gerekir. Bir taraftan, 28 Şubat'ta başörtülü kızlarımıza, inançları nedeniyle okuldan uzaklaştırılan gençlerimize, siyasi tercihi ve yaşam tarzı nedeniyle kamu kurumlarından uzaklaştırılanlara karşı 'helalleşelim' diyor. Diğer taraftan da 'onlar da bizden özür dilesin' diye kendi içlerinden çıkışlar oluyor. Demek ki CHP'nin kafası hala karışık" dedi.

Özkan ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya da "EYT'de özellikle vatandaşlarımızın hak ettiği emeklilik standartlarına ulaşabilmeleri için doğru düzenlemeleri koruyacağımızı ifade ettik. Olması gereken emeklilik denklemini hayata geçirmek. Milletimiz için, emeklilerimiz için üzerinde durduğumuz bir düzenlemedir. Yaşı önemsiyoruz. Şu anda böyle bir çalışmamız bulunmamaktadır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit ÖzkanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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