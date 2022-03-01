Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.960,58
ALTIN
859,73
DOLAR
13,93
STERLİN
18,73
EURO
15,61
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30...
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Adalet Bakanlığı 6.459 personel alacak
Adalet Bakanlığı 6.459 personel...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek

01 Mart 2022 Salı 14:27
AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı ile ilgili ilk fırsatta TBMM'de milletvekillerini bilgilendireceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, Meclis gündemine ilişkin bilgi verdikten sonra soruları cevapladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekata ilişkin Meclis'i bilgilendirip bilgilendirmeyeceğine ilişkin soru üzerine AK Parti'li Özkan, "Bu tür olaylarda hükümetimiz, Dışişleri Bakanlığı'mız Meclis'imizi bilgilendirmiştir. Bu çerçevede bugün görüşmelerimizi tamamlayacağız. Ukrayna ve Rusya arasında Dışişleri Bakanı'mız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun bir diploması trafiği var. Bu çerçevede ilk fırsatta Dışişleri Bakanı'mızın hem Meclis'i bilgilendirip, bu hususta gelişmeleri Meclis’te paylaşması noktasında çalışmalarımızı yapacağız. İç tüzüğün imkan verdiği ve bakanımızın da uygun olduğu ortamda ilk fırsatta bunu gerçekleştireceğiz. Bugün görüşüp takvim ile ilgili konuşacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit ÖzkanDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluMeclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Destici: Montrö'nün kontrol ve yönetim hakları Türkiye'ye ait
Destici: Montrö'nün kontrol ve yönetim hakları Türkiye'ye ait
"Milletimizin gıda sıkıntısı çekmemesini sağlayacak kararlar acilen alınmalı"
"Milletimizin gıda sıkıntısı çekmemesini sağlayacak kararlar acilen alınmalı"
Soylu: Millet bu treni geri döndürecek değil
Soylu: Millet bu treni geri döndürecek değil
'Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz'
'Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz unutmadı, unutmayacak!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz unutmadı, unutmayacak!"
Destici’den 28 Şubat mesajı
Destici’den 28 Şubat mesajı
Bakan Soylu: 28 Şubat ittifakının toplanmasının bize zararı yoktur
Bakan Soylu: 28 Şubat ittifakının toplanmasının bize zararı yoktur
AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar
AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar
İletişim Başkanı Altun: Savaşın mevcut sonuçlarını önlemeye çalışacağız
İletişim Başkanı Altun: Savaşın mevcut sonuçlarını önlemeye çalışacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma