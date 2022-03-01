AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı ile ilgili ilk fırsatta TBMM'de milletvekillerini bilgilendireceğini söyledi.



AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, Meclis gündemine ilişkin bilgi verdikten sonra soruları cevapladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekata ilişkin Meclis'i bilgilendirip bilgilendirmeyeceğine ilişkin soru üzerine AK Parti'li Özkan, "Bu tür olaylarda hükümetimiz, Dışişleri Bakanlığı'mız Meclis'imizi bilgilendirmiştir. Bu çerçevede bugün görüşmelerimizi tamamlayacağız. Ukrayna ve Rusya arasında Dışişleri Bakanı'mız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun bir diploması trafiği var. Bu çerçevede ilk fırsatta Dışişleri Bakanı'mızın hem Meclis'i bilgilendirip, bu hususta gelişmeleri Meclis’te paylaşması noktasında çalışmalarımızı yapacağız. İç tüzüğün imkan verdiği ve bakanımızın da uygun olduğu ortamda ilk fırsatta bunu gerçekleştireceğiz. Bugün görüşüp takvim ile ilgili konuşacağız" dedi.