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AK Parti'li Özhaseki: Yüzde 1'ini yapmışlarsa sözlerimi geri alacağım

31 Aralık 2021 Cuma 16:21
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AK Parti'li Özhaseki: Yüzde 1'ini yapmışlarsa sözlerimi geri alacağım

KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki temel atma töreninde CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'de seçim vaatlerinin hepsinin dosyası, bende var. Eğer CHP'li belediyeler söyledikleri vaatlerin yüzde 1'ini yapmışlarsa sözlerimin hepsini geri alacağım ancak yok" dedi.

Melikgazi Belediyesi'nin Gülük Mahallesi'nde yapılması planlanan sosyal tesisinin temel atma törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "AK Parti olarak amacımız; yaptığımız tüm işlerden alnımızın akı ile çıkmaktır. 1970, 1980 ve 1990'lı yılları iyi hatırlarım. Gece yarıları saat kurar, su için beklerdim. İstanbul'daki çöp dağlarını bilirim. Militan kadrolarının işe alınıp, eylemden eyleme koşturulduğu dönemi bilirim. Şu dönemde de bunların genetiğinde bir değişiklik yok. Bunu bilin. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'de seçim vaatlerinin hepsinin dosyası, bende var. Eğer CHP'li belediyeler söyledikleri vaatlerin yüzde 1'ini yapmışlarsa sözlerimin hepsini geri alacağım ancak yok" dedi.

CHP'li belediyelerin 'algı operasyonu' yaptığını kaydeden AK Parti'li Özhaseki, "Bunların yapmaya çalıştıkları şey; algı operasyonlarıdır. Bunun için ajanslara milyonlarca para harcıyorlar. İstanbul'da Tevfik Göksu başkanımız açıkladı; ajanslara 849 milyon TL para harcadılar. Bunun hesabını birisi sorar, sormazlarsa hesabını Allah sorar. Ankara'da 58 kilometre metro sözü verdiler. Daha 58 santimin projesi yapılmadı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
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